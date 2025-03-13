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Warhammer 40,000: Space Marine 3 2028 г.
Экшен, Шутер, От третьего лица
8 2 оценки

Focus Entertainment анонсировала Warhammer 40,000: Space Marine 3

monk70
Новости

Focus Entertainment Publishing, Games Workshop и Saber Interactive объявили о разработке Warhammer 40,000: Space Marine 3, следующей части легендарной франшизы, действие которой происходит во вселенной Warhammer 40,000.

Space Marine 2 продолжает увлекать игроков, и это новое издание обещает еще более захватывающий опыт, оставаясь верным вселенной Warhammer 40,000, с интенсивным, жестоким и захватывающим игровым процессом.

Джон Берт, заместитель генерального директора Focus Entertainment Publishing, сказал:

Мы были удостоены невероятной реакции фанатов после запуска Warhammer 40,000: Space Marine 2. Мы продолжим поддерживать игру захватывающим контентом и регулярными обновлениями в ближайшие годы. Сегодня мы рады объявить, что приключение продолжится в Space Marine 3. Игроки могут рассчитывать на захватывающую кампанию, многопользовательский режим и инновации, которые изменят стандарты игр в жанре экшен от третьего лица. Разработанная в тесном сотрудничестве с Games Workshop, Warhammer 40,000: Space Marine 3 выведет жанр на новые высоты, представив масштабные сражения, которые станут еще более зрелищными.

Генеральный директор Saber Interactive Мэтью Карч добавил:

Space Marine 2 оказалась преобразующей игрой для Saber. Это кульминация всего, что мы узнали о разработке игр за 25 лет нашей работы в бизнесе. Сейчас мы начинаем разрабатывать Space Marine 3, игру, которая несет в себе огромные ожидания от нашей быстро растущей базы поклонников. Хотя мы продолжим поддерживать и развивать вселенную Space Marine 2 в ближайшие годы, мы возьмем все наши знания и применим их к еще более масштабной и захватывающей игре для третьей части. Мы рассматриваем это как возможность создать настоящее любовное послание вселенной Warhammer 40.000.

Более подробная информация о Warhammer 40,000: Space Marine 3 будет раскрыта позднее.

86
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
peperonin

Это мы ждем, вторая часть отличной получилась

23
AncientBoner
-9
Max Rolens

Очень надеюсь на врагов некоронов или кого-то кроме хаоса

11
Лорд Малак

А я бы тауситов покрошил. Но да, некроны будут сверхлогичными, учитывая что во второй части пришлось побродить по их руинам.

0
doverAthletic

Думаю как раз про это и будет 3 часть, тиранидов и хаоситов во 2 и так было предостаточно

0
xawoca Лорд Малак

Тау по жанру не годятся.
Рубить их тяжело и одновременно скучно, а чистый шутер за марина - преступление против пафоса.

0
Vacheslav Ivanov

Как же торопятся. Видимо спонсоры нашлись и денег дали, поэтому "куй железо пока горячо"

10
Batchankoff

Так объявить о разработке, не релизнуть же). Игра до 2028 то вряд-ли выйдет со всеми препродакшенами и прочим. А анонс скорее всего для инвесторов.

0
Пользователь ВКонтакте

Когда уже выйдет вархаммер 40001 и где остальные 39999 частей вархаммера? 🤔 // Kapi Toshka

6
Пользователь ВКонтакте

Предыдущие части в книгах, можешь почитать) // Егор Смирнов

0
Zloimamont Пользователь ВКонтакте

Там книг то всего то лишь где то 400+ . Не хватает.

0
Pravdarub Zloimamont

Из них половина филлерные.

0
hom1e

стоимость акций надо поддерживать

4
OculusMortem

Кайфы

3
cthulhu42

Круто чё. Молодцы. Игра огонь вообще получилась. Таких шутанов вообще мало сейчас.

2
u3epJlu

Надо же как скоро они. Ещё вторую поддерживать, а они сейчас большую часть штата на разработку триквела перекинут. Приятно конечно, но немного настораживает.

2
Пупсик 3D

Ты, смеешь бояться, ты что, не уважаешь императора?

1
UselessJancsi Пупсик 3D

Этого трупа на троне? Пффф

0
Just-a-your-King

Я все хотел бы увидеть события осады Терры во времена Хоруса, так сказать показали бы как деды воевали)

1
Gradient_Zero

Очень похоже на PR-кампанию, чтобы бустануть продажи SM2

1
Oleg1500jk

Шустро! Продолжайте в том же духе ребята.

1
-zotik-
1
AllConforD

"Focus Entertainment Publishing, Games Workshop и Saber Interactive объявили о разработке Warhammer 40,000: Space Marine 3"

Какая ж замечательная новость. Было бы дюже замечательно если бы разрабы ещё и сюжетку сделали не такой короткой как во второй.

0
Dark1994

О как, быстро они, ништяк!

0
cthulhu42

Ну это все таки просто анонс. Года через 2-3 не раньше выйдет.

0
orion1786

Новых бы врагов по интересней в плане техники. Тау или некронов.

0
Царь под горой

давайте, только не такую короткую как 2 часть, уже не помню про что была игра, настолько короткая, что закончилась не успев начаться.

0
Zloimamont

Некронов, опять орков но с норм графоном и тёмных эльдар. Вот было бы огонь.

0
Space marine286

Хорошая новость, но только пожалуйста больше упор на кампанию, а то хочется больше такой сюжетик по вахе, особенно на фоне застоя глобального сюжета возвращение льва, что там в париях Нексус происходит, чего-там безрукий делает и т.д.

0
Kirillgn

им что то с коопом нужно сделать, он слишком душный, мы с корешами так и не прошли вместе, пришлось соляново допроходить

0
Anal4onok

Конечно пусть делают,народ доволен игрой и продажи были хорошие!!!

0
VIONICK08

текущая часть прям сильно скатывается по геймплею, когда появляется хаос

0
gameplaynostalgia

Мда. Ещё одна серия может скатиться в конвейер...
Вторую ещё не закончили поддерживать

Боюсь что такой быстрый анонс новой части серии может её же и убить не показав ничего нового в сравнении второй. Я ещё понимаю, если бы было анонсировано какое-то расширение (DLC), но для триквела правда рановато

-4
Lunersun
но для триквела правда рановато

Так написал будто анонс означает, что игру выпустят прямо в следующем году. Привет анонсу шестым свиткам.

3
gameplaynostalgia Lunersun

Опять же, смотря на разрыв между первой и второй игрой, анонс третьей выглядит ранним. Надеюсь что не подведут и сделают нормальное продолжение выпустив не раньше 2027-2028

0
Pravdarub

Десять лет назад ее бы зачморили за вторичность. А сейчас сплошной шлак только и окупается.

-6
Janekste

Очень надеюсь, что в третьей части появятся гораздо более крутые враги - некроны или эльдары хотя бы... А вот хаоса хотелось бы совсем не видеть. Не интересен мне хаос в качестве врагов и всё тут. Но главное, чего игре не хватает, так это открытого мира - вот если вдруг его сделают, тогда будет шикарно!

-9
hpi

Ага, и вышки. И корованы.

7