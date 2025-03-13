Focus Entertainment анонсировала Warhammer 40,000: Space Marine 3

Focus Entertainment Publishing, Games Workshop и Saber Interactive объявили о разработке Warhammer 40,000: Space Marine 3, следующей части легендарной франшизы, действие которой происходит во вселенной Warhammer 40,000.

Space Marine 2 продолжает увлекать игроков, и это новое издание обещает еще более захватывающий опыт, оставаясь верным вселенной Warhammer 40,000, с интенсивным, жестоким и захватывающим игровым процессом.

Джон Берт, заместитель генерального директора Focus Entertainment Publishing, сказал:

Мы были удостоены невероятной реакции фанатов после запуска Warhammer 40,000: Space Marine 2. Мы продолжим поддерживать игру захватывающим контентом и регулярными обновлениями в ближайшие годы. Сегодня мы рады объявить, что приключение продолжится в Space Marine 3. Игроки могут рассчитывать на захватывающую кампанию, многопользовательский режим и инновации, которые изменят стандарты игр в жанре экшен от третьего лица. Разработанная в тесном сотрудничестве с Games Workshop, Warhammer 40,000: Space Marine 3 выведет жанр на новые высоты, представив масштабные сражения, которые станут еще более зрелищными.

Генеральный директор Saber Interactive Мэтью Карч добавил:

Space Marine 2 оказалась преобразующей игрой для Saber. Это кульминация всего, что мы узнали о разработке игр за 25 лет нашей работы в бизнесе. Сейчас мы начинаем разрабатывать Space Marine 3, игру, которая несет в себе огромные ожидания от нашей быстро растущей базы поклонников. Хотя мы продолжим поддерживать и развивать вселенную Space Marine 2 в ближайшие годы, мы возьмем все наши знания и применим их к еще более масштабной и захватывающей игре для третьей части. Мы рассматриваем это как возможность создать настоящее любовное послание вселенной Warhammer 40.000.

Более подробная информация о Warhammer 40,000: Space Marine 3 будет раскрыта позднее.