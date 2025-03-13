Focus Entertainment анонсировала Warhammer 40,000: Space Marine 3

Focus Entertainment Publishing, Games Workshop и Saber Interactive объявили о разработке Warhammer 40,000: Space Marine 3, следующей части легендарной франшизы, действие которой происходит во вселенной Warhammer 40,000.
Space Marine 2 продолжает увлекать игроков, и это новое издание обещает еще более захватывающий опыт, оставаясь верным вселенной Warhammer 40,000, с интенсивным, жестоким и захватывающим игровым процессом.
Джон Берт, заместитель генерального директора Focus Entertainment Publishing, сказал:
Мы были удостоены невероятной реакции фанатов после запуска Warhammer 40,000: Space Marine 2. Мы продолжим поддерживать игру захватывающим контентом и регулярными обновлениями в ближайшие годы. Сегодня мы рады объявить, что приключение продолжится в Space Marine 3. Игроки могут рассчитывать на захватывающую кампанию, многопользовательский режим и инновации, которые изменят стандарты игр в жанре экшен от третьего лица. Разработанная в тесном сотрудничестве с Games Workshop, Warhammer 40,000: Space Marine 3 выведет жанр на новые высоты, представив масштабные сражения, которые станут еще более зрелищными.
Генеральный директор Saber Interactive Мэтью Карч добавил:
Space Marine 2 оказалась преобразующей игрой для Saber. Это кульминация всего, что мы узнали о разработке игр за 25 лет нашей работы в бизнесе. Сейчас мы начинаем разрабатывать Space Marine 3, игру, которая несет в себе огромные ожидания от нашей быстро растущей базы поклонников. Хотя мы продолжим поддерживать и развивать вселенную Space Marine 2 в ближайшие годы, мы возьмем все наши знания и применим их к еще более масштабной и захватывающей игре для третьей части. Мы рассматриваем это как возможность создать настоящее любовное послание вселенной Warhammer 40.000.
Более подробная информация о Warhammer 40,000: Space Marine 3 будет раскрыта позднее.
Это мы ждем, вторая часть отличной получилась
Очень надеюсь на врагов некоронов или кого-то кроме хаоса
А я бы тауситов покрошил. Но да, некроны будут сверхлогичными, учитывая что во второй части пришлось побродить по их руинам.
Думаю как раз про это и будет 3 часть, тиранидов и хаоситов во 2 и так было предостаточно
Тау по жанру не годятся.
Рубить их тяжело и одновременно скучно, а чистый шутер за марина - преступление против пафоса.
Как же торопятся. Видимо спонсоры нашлись и денег дали, поэтому "куй железо пока горячо"
Так объявить о разработке, не релизнуть же). Игра до 2028 то вряд-ли выйдет со всеми препродакшенами и прочим. А анонс скорее всего для инвесторов.
Когда уже выйдет вархаммер 40001 и где остальные 39999 частей вархаммера? 🤔 // Kapi Toshka
Предыдущие части в книгах, можешь почитать) // Егор Смирнов
Там книг то всего то лишь где то 400+ . Не хватает.
Из них половина филлерные.
стоимость акций надо поддерживать
Кайфы
Круто чё. Молодцы. Игра огонь вообще получилась. Таких шутанов вообще мало сейчас.
Надо же как скоро они. Ещё вторую поддерживать, а они сейчас большую часть штата на разработку триквела перекинут. Приятно конечно, но немного настораживает.
Ты, смеешь бояться, ты что, не уважаешь императора?
Этого трупа на троне? Пффф
Я все хотел бы увидеть события осады Терры во времена Хоруса, так сказать показали бы как деды воевали)
Очень похоже на PR-кампанию, чтобы бустануть продажи SM2
Шустро! Продолжайте в том же духе ребята.
"Focus Entertainment Publishing, Games Workshop и Saber Interactive объявили о разработке Warhammer 40,000: Space Marine 3"
Какая ж замечательная новость. Было бы дюже замечательно если бы разрабы ещё и сюжетку сделали не такой короткой как во второй.
О как, быстро они, ништяк!
Ну это все таки просто анонс. Года через 2-3 не раньше выйдет.
Новых бы врагов по интересней в плане техники. Тау или некронов.
давайте, только не такую короткую как 2 часть, уже не помню про что была игра, настолько короткая, что закончилась не успев начаться.
Некронов, опять орков но с норм графоном и тёмных эльдар. Вот было бы огонь.
Хорошая новость, но только пожалуйста больше упор на кампанию, а то хочется больше такой сюжетик по вахе, особенно на фоне застоя глобального сюжета возвращение льва, что там в париях Нексус происходит, чего-там безрукий делает и т.д.
им что то с коопом нужно сделать, он слишком душный, мы с корешами так и не прошли вместе, пришлось соляново допроходить
Конечно пусть делают,народ доволен игрой и продажи были хорошие!!!
текущая часть прям сильно скатывается по геймплею, когда появляется хаос
Мда. Ещё одна серия может скатиться в конвейер...
Вторую ещё не закончили поддерживать
Боюсь что такой быстрый анонс новой части серии может её же и убить не показав ничего нового в сравнении второй. Я ещё понимаю, если бы было анонсировано какое-то расширение (DLC), но для триквела правда рановато
Так написал будто анонс означает, что игру выпустят прямо в следующем году. Привет анонсу шестым свиткам.
Опять же, смотря на разрыв между первой и второй игрой, анонс третьей выглядит ранним. Надеюсь что не подведут и сделают нормальное продолжение выпустив не раньше 2027-2028
Десять лет назад ее бы зачморили за вторичность. А сейчас сплошной шлак только и окупается.
Очень надеюсь, что в третьей части появятся гораздо более крутые враги - некроны или эльдары хотя бы... А вот хаоса хотелось бы совсем не видеть. Не интересен мне хаос в качестве врагов и всё тут. Но главное, чего игре не хватает, так это открытого мира - вот если вдруг его сделают, тогда будет шикарно!
Ага, и вышки. И корованы.