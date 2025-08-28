Games Workshop предложила "несколько потрясающих идей" для Warhammer 40,000: Space Marine 3, заявил глава Saber

В начале этого года, всего через пять месяцев после ошеломительного успеха Warhammer 40,000: Space Marine 2, Saber Interactive и Focus Entertainment сообщили, что начали работу над ее продолжением. И хотя до выхода Warhammer 40,000: Space Marine 3 пройдет не один год, креативный директор Saber Тим Уиллитс (Tim Willits) похвастался, что у Games Workshop есть кое-какие "потрясающие" идеи для игры.

В разговоре с IGN Уиллитс постарался не распространяться о проекте, но в итоге все же немного рассказал о Space Marine 3.

Мы работаем с Games Workshop, они лучшие из всех. У них такая богатая вселенная, из которой можно черпать материал. И они подкинули нам несколько потрясающих идей. Они предложили нам несколько действительно крутых идей. Их мозги просто... вау. В общем, у Games Workshop много отличных идей.

В общем-то, не так много, но радует, что с самого начала было налажено тесное сотрудничество между разработчиками и владельцами IP.

По поводу Warhammer 40,000: Space Marine 2 и потенциального сюжетного продолжения Уиллитс сказал:

Какие-то планы у нас есть, но нам нужно обсудить их с Focus, чтобы правильно подать анонс. И все же ничего не исключено.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.