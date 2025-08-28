Games Workshop предложила "несколько потрясающих идей" для Warhammer 40,000: Space Marine 3, заявил глава Saber

В начале этого года, всего через пять месяцев после ошеломительного успеха Warhammer 40,000: Space Marine 2, Saber Interactive и Focus Entertainment сообщили, что начали работу над ее продолжением. И хотя до выхода Warhammer 40,000: Space Marine 3 пройдет не один год, креативный директор Saber Тим Уиллитс (Tim Willits) похвастался, что у Games Workshop есть кое-какие "потрясающие" идеи для игры.
В разговоре с IGN Уиллитс постарался не распространяться о проекте, но в итоге все же немного рассказал о Space Marine 3.
Мы работаем с Games Workshop, они лучшие из всех. У них такая богатая вселенная, из которой можно черпать материал. И они подкинули нам несколько потрясающих идей. Они предложили нам несколько действительно крутых идей. Их мозги просто... вау. В общем, у Games Workshop много отличных идей.
В общем-то, не так много, но радует, что с самого начала было налажено тесное сотрудничество между разработчиками и владельцами IP.
По поводу Warhammer 40,000: Space Marine 2 и потенциального сюжетного продолжения Уиллитс сказал:
Какие-то планы у нас есть, но нам нужно обсудить их с Focus, чтобы правильно подать анонс. И все же ничего не исключено.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Может нафик уже Тита этого? Можно про Сорориток сделать или хотя бы про другой орден..
Кайфово, если по вахе будут такие боевички выходить раз в пару лет, но не всё же про голубых делать.
Верно, даёшь сразу Серых Рыцарей ) . Хотя можно сделать просто кроваво-мясной шутан, или слешер с игрой за Чёрных Темпларов или Кровавых Ангелов , а лучше сразу за Расчленителей . Уххх.
Про Дозор Смерти какое начало было крутое, но нет опять голубые всю игру. Те же тысяча сынов тоже спейсмарины так-то. Даже название менять не придется.
Хз чем Тит не устраивает.
Я например ваху именно такой и представлял.
А всякие рогуе трейдер вообще не вкатывают
,,несколько потрясающих идей’’ это в стиле кустодианки?
Дайте за императора поиграть.
хотя бы за примарха)
блин, просто хорошая мясорубка по вселенной на безрыбье, надо ли напоминать, что первая провалилась, а вторая выстрелила на фоне раскрутки вселенной вахи в последние годы, что там такого экстра-мега? Если бы GW вкладывали свои деньги и сами делали игры, все было бы куда как лучше, но они что-то жмутся и только права продают всем желающим
Да а что они понимают в играх-то? У них на весь GW пара кодеров, чтобы за сайтом следить.