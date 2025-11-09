Капитан Тит снова возглавил Ультрамаринов - в новом ролике герою Warhammer 40,000: Space Marine вернули звание

Во время крупного мероприятия Warhammer Preview, прошедшего в рамках Чемпионата мира по Warhammer, Games Workshop показала новый анимированный ролик, посвящённый культовому персонажу серии Space Marine — капитану Деметриану Титу.
Фанаты давно ждали новостей о судьбе Тита, ведь в первой Space Marine он был капитаном Ультрамаринов, но во второй части оказался понижен до лейтенанта. Теперь справедливость восстановлена — согласно новому видео, Тит вновь возглавил Вторую компанию, сменив Ахерана, который, по всей видимости, был понижен, погиб или даже превращён в дредноута.
Повышение не обошлось без новой миссии. Сам Робаут Жиллиман, примарх Ультрамаринов, поручил Титу возглавить кампанию по возвращению «500 Миров» — древних владений ордена, утраченных за 10 тысяч лет войны с тиранидами и хаоситами из легиона «Несущие Слово».
Эта эпическая кампания будет отражена и в настольной Warhammer 40,000, где Ультрамарины столкнутся с некронами под командованием Некросора Амментара — нового лорда, сочетающего черты скорпиона и Терминатора.
Поклонники уже гадают, не станет ли это намёком на сюжет Space Marine 3. Разработчики из Saber Interactive подтвердили, что работают над продолжением, но пока хранят молчание о деталях. Между тем поддержка Space Marine 2 продолжается, а возвращение Тита к званию капитана стало настоящим праздником для всех фанатов Империума.
Ага Сестры Битвы, Сестры Безмолвия, Ассасины из ордена Каллидус, всякие культистки, ведьмы, инквизиторши, провидицы Эльдар и так далее. Ну да ну да пошли мы ***** ;)))
Во-первых я надеюсь твой коммент просто троллинг. Во-вторых кампания Games Workshop обладатель правами вселенными Warhammer являются барабанная дробь британцами и зарегистрированы в Ноттингейме Великобритания)
А в третьих. Ну извините. Ультрамарины это орден 1 основания из всех орденом космодесанта у них самое чистое генетическое семя, вдобавок они универсальны (то есть под любую тактику подстраиваться) ну и они лицо Warhammer 40000))
Но в одном согласен их везде пихают и хотелось бы кого-то другого. Надеюсь 11 редакция откроется от лица Багровых Кулаков 😁
Подушню немного. Во-первых Жиллиман приказал защищать внутренние владения Ультрамара, возвращают миры Тетархи 4 космодесантника, которые управляют огромными звездными системами Ультрамара и расширяя (возвращая) их по своему направлению.
Условно говоря Капитан Тит министр обороны Ультрамара фактически. Плюс носит титул Магистра Дозора.
500 миров не были утрачены из-за войн с тиранидами и легионом «Несущих Слово» (ну только определенные планеты). Во время реформ Космодесанта Робаут Жиллиман сам объявил о роспуске царства Ультрамара, оставив за своим орденом столичную и прибрежные системы то есть фактически подарил им самостоятельность.