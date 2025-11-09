Капитан Тит снова возглавил Ультрамаринов - в новом ролике герою Warhammer 40,000: Space Marine вернули звание

Во время крупного мероприятия Warhammer Preview, прошедшего в рамках Чемпионата мира по Warhammer, Games Workshop показала новый анимированный ролик, посвящённый культовому персонажу серии Space Marine — капитану Деметриану Титу.

Фанаты давно ждали новостей о судьбе Тита, ведь в первой Space Marine он был капитаном Ультрамаринов, но во второй части оказался понижен до лейтенанта. Теперь справедливость восстановлена — согласно новому видео, Тит вновь возглавил Вторую компанию, сменив Ахерана, который, по всей видимости, был понижен, погиб или даже превращён в дредноута.

Повышение не обошлось без новой миссии. Сам Робаут Жиллиман, примарх Ультрамаринов, поручил Титу возглавить кампанию по возвращению «500 Миров» — древних владений ордена, утраченных за 10 тысяч лет войны с тиранидами и хаоситами из легиона «Несущие Слово».

Эта эпическая кампания будет отражена и в настольной Warhammer 40,000, где Ультрамарины столкнутся с некронами под командованием Некросора Амментара — нового лорда, сочетающего черты скорпиона и Терминатора.

Поклонники уже гадают, не станет ли это намёком на сюжет Space Marine 3. Разработчики из Saber Interactive подтвердили, что работают над продолжением, но пока хранят молчание о деталях. Между тем поддержка Space Marine 2 продолжается, а возвращение Тита к званию капитана стало настоящим праздником для всех фанатов Империума.