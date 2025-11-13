Разработка Warhammer 40,000: Space Marine 3 займет столько же времени, сколько и Space Marine 2

Несколько месяцев назад Saber Interactive сообщила, что уже началась разработка Warhammer 40,000: Space Marine 3. По идее, студия должна была бы использовать имеющиеся ресурсы и достаточно быстро сделать игру, чтобы фанатам было чем заняться, когда они устанут от текущей версии, но на самом деле это не так.

Креативный директор игры Оливер Холлис-Лейк в интервью Warhammer TV рассказал, что, несмотря на то, что разработка игры уже началась, они не хотят форсировать события и поспешно бросать хит 2024 года, который все еще активно развивается. По признанию разработчика, Warhammer 40,000: Space Marine 2 создавалась в течение 4 лет, и столько же времени уйдет на создание ее продолжения.

Дело в том, что циклы разработки подобных проектов довольно длительны. В случае с Space Marine 2 это заняло почти четыре года. То же самое будет и с Space Marine 3.

Как объяснил Оливер Холлис-Лейк, Space Marine 3 было анонсировано всего через полгода после выхода второй части серии не из-за отсутствия далеко идущих планов по развитию последней игры, а из-за желания донести до фанатов, что после успеха серия не будет снова заброшена на долгие годы.

Отчасти мы анонсировали ее, чтобы люди знали, что продолжение будет, что будет еще больше. Но то же самое мы делаем и с DLC. Много уже создано, и нам еще многое предстоит сделать. Эти игры определенно не конкурируют за ресурсы.