Saber Interactive опровергла слухи о релизах Space Marine 3 и игры по "Джону Уику" в 2028 году

Недавно назначенный директор по бизнесу Saber Interactive Стив Эллисон вызвал волну обсуждений, когда заявил, что Warhammer 40,000: Space Marine 3, игра по «Джону Уику» и, возможно, Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake выйдут в 2028 году. Однако студии пришлось уточнить, что эти слова не были официальным анонсом.

В комментарии для IGN представители Saber подтвердили, что сообщение Эллисона было подлинным, но подчеркнули: он отвечал на вопрос игрока о микротранзакциях и «говорил в общих чертах, а не официально» о будущем портфолио компании.

В студии отдельно отметили, что никакие даты выхода или релизные окна для этих проектов пока не объявлены. Поэтому воспринимать упомянутый 2028 год как подтверждённый срок выхода Space Marine 3, игры по «Джону Уику» или ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic не стоит.

При этом полностью исключать такой сценарий нельзя. После анонса Space Marine 3 разработчики говорили, что игра выйдет лишь через несколько лет, а её цикл производства будет сопоставим с Space Marine 2, создание которой заняло около четырёх лет. Если работа над продолжением действительно началась вскоре после выхода второй части, релиз в 2028 году выглядит возможным, но пока остаётся лишь предположением.

Что касается игры по «Джону Уику», о ней известно ещё меньше. Проект станет приквелом к фильмам, создаётся совместно с Lionsgate и пока был показан лишь в рамках анонса. Аналогичная ситуация и с ремейком Star Wars: Knights of the Old Republic — Saber ранее подтверждала только то, что разработка продолжается.