Saber отказалась от генеративного ИИ в Warhammer 40,000: Space Marine 3

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 3 официально подтвердили, что генеративный искусственный интеллект не используется при создании игры.

Поводом для беспокойства фанатов стала недавняя информация о том, что Saber Interactive применила генеративный ИИ при разработке Rideshare Stimulator. В проекте технология использовалась, в частности, для создания текста и речи в режиме Free Ride. После этого поклонники Space Marine 2 начали опасаться, что аналогичный подход будет применён и в третьей части серии.

На фоне разгоревшегося скандала руководитель разработки Saber Interactive Тим Уиллитс во время gamescom заявил, что Space Marine 3 полностью обходится без генеративного ИИ.

«В Space Marine 3 нет абсолютно никакого генеративного ИИ — как и в Hellraiser, Stuntman, Turok, Jurassic Park и Wick».

По словам Уиллитса, Saber действительно собирается экспериментировать с технологией, однако делать это будут только в отдельных проектах. Rideshare Stimulator, по мнению разработчика, подходит для подобных экспериментов значительно лучше, чем крупные лицензированные проекты вроде Space Marine 3.

Отдельно Уиллитс отметил, что Games Workshop придерживается собственной политики в отношении искусственного интеллекта. Компания ранее запретила своим сотрудникам использовать ИИ при создании контента и разработке продукции, а также заявляла, что не применяет генеративный ИИ при создании своей интеллектуальной собственности.

При этом сам Уиллитс не считает, что эксперименты с ИИ обязательно приведут к негативным последствиям. Он признался, что разработчики пока сами не до конца понимают, как правильно использовать эту технологию в играх.

По его мнению, индустрии может потребоваться ещё несколько лет, прежде чем появится действительно удачный проект, который покажет игрокам преимущества генеративного ИИ и изменит отношение к технологии.