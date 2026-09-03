Saber отказалась от генеративного ИИ в Warhammer 40,000: Space Marine 3

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 3 официально подтвердили, что генеративный искусственный интеллект не используется при создании игры.
Поводом для беспокойства фанатов стала недавняя информация о том, что Saber Interactive применила генеративный ИИ при разработке Rideshare Stimulator. В проекте технология использовалась, в частности, для создания текста и речи в режиме Free Ride. После этого поклонники Space Marine 2 начали опасаться, что аналогичный подход будет применён и в третьей части серии.
На фоне разгоревшегося скандала руководитель разработки Saber Interactive Тим Уиллитс во время gamescom заявил, что Space Marine 3 полностью обходится без генеративного ИИ.
«В Space Marine 3 нет абсолютно никакого генеративного ИИ — как и в Hellraiser, Stuntman, Turok, Jurassic Park и Wick».
По словам Уиллитса, Saber действительно собирается экспериментировать с технологией, однако делать это будут только в отдельных проектах. Rideshare Stimulator, по мнению разработчика, подходит для подобных экспериментов значительно лучше, чем крупные лицензированные проекты вроде Space Marine 3.
Отдельно Уиллитс отметил, что Games Workshop придерживается собственной политики в отношении искусственного интеллекта. Компания ранее запретила своим сотрудникам использовать ИИ при создании контента и разработке продукции, а также заявляла, что не применяет генеративный ИИ при создании своей интеллектуальной собственности.
При этом сам Уиллитс не считает, что эксперименты с ИИ обязательно приведут к негативным последствиям. Он признался, что разработчики пока сами не до конца понимают, как правильно использовать эту технологию в играх.
По его мнению, индустрии может потребоваться ещё несколько лет, прежде чем появится действительно удачный проект, который покажет игрокам преимущества генеративного ИИ и изменит отношение к технологии.
Наши слоны. Никакого нейрослопа. Только служба во имя императора!
мда, просто игра будет дольше в разработке xD за то не будет нытья которое ни на что не влияет.
Не дождались
Теперь мы знаем кого скайнэт уничтожит первым.
отказались (замалчивают)