Warhammer 40,000: Space Marine 3 получит улучшенные технологии из Toxic Commando

Технологии, которые Saber Interactive развивала для кооперативного шутера John Carpenter’s Toxic Commando, пригодятся при создании Warhammer 40,000: Space Marine 3. Речь идёт прежде всего о системе массовых противников, которую студия ранее использовала в World War Z и Space Marine 2.

Глава разработки Saber Тим Уиллитс заявил, что Toxic Commando стал для компании успешным и прибыльным проектом, несмотря на более сдержанную оценку игры со стороны издателя Focus Entertainment. По его словам, работа над игрой позволила дополнительно развить собственные технологии Saber, и часть этих наработок перейдёт в будущие проекты.

В Space Marine 3 разработчики смогут использовать более зрелую версию технологий для создания крупных скоплений врагов, масштабных локаций и улучшенного ИИ. Уиллитс также отметил, что технологическая база Saber продолжает развиваться: например, в Toxic Commando появились возможности, которых не было в Space Marine 2, включая работу с автомобилями. При этом он отдельно подчеркнул, что это не означает появление машин именно в Space Marine 3.

Потенциально новые технологии могут позволить Saber увеличить масштаб сражений и расширить игровые пространства. В Space Marine 2 кооператив ограничен тремя игроками, поскольку увеличение числа участников требует соответствующего роста количества противников и сложности боёв. Уиллитс не сообщил, изменится ли это ограничение в третьей части, поэтому пока неизвестно, станет ли Space Marine 3 масштабнее именно в этом направлении.

Сама разработка Space Marine 3, по словам Уиллитса, идёт хорошо. Успех второй части, её дополнений и модификаций, по его словам, дал команде дополнительную уверенность и мотивацию сделать продолжение ещё лучше. При этом конкретные детали игры Saber пока не раскрывает. Релизного окна у Warhammer 40,000: Space Marine 3 также пока нет.