Анонсирован условно-бесплатный автомобильный шутер Warhammer 40,000: Speed Freeks, Альфа-тест уже доступен ©

Издатель PLAION и разработчик GRIP: Combat Racing компания Caged Element анонсировали условно-бесплатный многопользовательский автомобильный шутер Warhammer 40,000: Speed Freeks для ПК (Steam). Альфа-тест игры уже доступен для всех желающих.

Выбирайте из различных классов машин, включая убийц, танки и повозки поддержки, каждый из которых обладает своими способностями, нацеленными на различные игровые стили. Благодаря 7 уникальным транспортным средствам вы всегда сможете найти то, что соответствует вашему текущему игровому настроению.

Разработчики предупреждают, что эта альфа-версия "немного обрывочна, ветха и собрана из болтов - как и орки, которые в ней сражаются. Пожалуйста, имейте в виду, что в ней будут ошибки/проблемы, и нам предстоит еще много работы, и мы хотим, чтобы игроки были ее частью".

Запросить доступ к альфе можно на странице игры в Steam.