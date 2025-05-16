Аркадная гонка Warhammer 40,000: Speed Freeks выходит из раннего доступа 22 мая

Компании PLAION и Wired Productions сообщили, что Warhammer 40,000: Speed ​​Freeks переходит на более высокий уровень. Собрав более 250,000 игроков раннего доступа, эта высокооктановая многопользовательская боевая игра на транспортных средствах официально запускает свою версию 1.0 во время фестиваля Warhammer Skulls 22 мая этого года.

Запуск версии 1.0 завершает период бесплатного раннего доступа, и в знак благодарности преданным игрокам каждый игрок раннего доступа получит полное обновление 1.0 совершенно бесплатно. Это подарок от Wired Productions и Caged Element в знак признательности за поддержку сообщества.

В рамках обновления 1.0 будут удалены все внутриигровые микротранзакции. Игроки, которые заработали или приобрели внутриигровую валюту во время раннего доступа, по-прежнему смогут тратить ее в течение следующих 12 месяцев, хотя внутриигровой магазин больше не будет доступен для обычных игроков. Вместо этого Warhammer 40,000: Speed ​​Freeks представит серию новых пакетов DLC при запуске, предлагая контент в более традиционном формате.