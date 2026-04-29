Аркадная гонка Warhammer 40,000: Speed Freeks выходит на PlayStation 5 и Xbox Series 21 мая

Издатель Wired Productions и разработчик Caged Element готовятся выпустить Warhammer 40,000: Speed ​​Freeks на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 21 мая 2026 года.

Warhammer 40,000: Speed ​​Freeks обеспечивает полную кроссплатформенную игру на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, бросая всех в одну масштабную высокоскоростную схватку, из которой только самые громкие, быстрые и безрассудные выйдут целыми и невредимыми.

На этом хаос не заканчивается; после цифрового релиза 21 мая, в партнёрстве с PM Studios, Wired Productions также выпускает эксклюзивное физическое издание Warhammer 40,000: Speed ​​Freeks для PlayStation 5 – 16 июля 2026 года.

Warhammer 40,000: Speed ​​Freeks — это высокоскоростная гоночная игра, где игроки управляют багги, построенными орками, и недавно добавленными Deffkoptas, в условиях взрывного многопользовательского хаоса. Сочетая в себе невероятное оружие, невероятную орочью энергию и неумолимую скорость, она предлагает уникальное сочетание гонок и разрушения, вдохновлённое жестокой вселенной Warhammer.