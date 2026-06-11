В EGS стартовала раздача аркадной гонки Warhammer 40K Speed Freeks и шахматного рогалика The Ouroboros King

Epic Games Store вернулся к стандартной процедуре раздачи игр после нескольких недель загадочных бесплатных подарков. Новое предложение включает в себя двойную раздачу: Warhammer 40K Speed Freeks и The Ouroboros King. Как всегда, вы можете добавить игру навсегда в свою библиотеку Epic Games Store в течение следующих семи дней – до 18 июня
Warhammer 40K Speed Freeks от разработчика Caged Element — гоночная игра, вышедшая всего год назад. В ней вам предстоит управлять багги, танками и самолётами орков, созданными по образцу популярных настольных миниатюр. Основное внимание уделяется многопользовательскому хаосу, предлагая множество игровых режимов, в которых вы сражаетесь с другими игроками, пытаясь выжить, добраться до финишной линии или уничтожить мехов.
В рамках бесплатного обновления также появилась поддержка кроссплея между ПК и консолями, что ускоряет подбор игроков в этой многопользовательской игре.
The Ouroboros King представляет собой смесь шахмат и стандартного roguelike, позволяя игрокам создавать собственные армии для победы над вражеской фракцией на знакомой клетчатой доске. Здесь есть процедурно генерируемая карта, фигуры со специальными способностями, реликвии, которые изменяют правила игры, создавая сверхмощные сборки, и многое другое.
Баги не для РФ
В Турции Warhammer не доступен. Кто то смог его забрать?