В EGS стартовала раздача аркадной гонки Warhammer 40K Speed Freeks и шахматного рогалика The Ouroboros King

Epic Games Store вернулся к стандартной процедуре раздачи игр после нескольких недель загадочных бесплатных подарков. Новое предложение включает в себя двойную раздачу: Warhammer 40K Speed ​​Freeks и The Ouroboros King. Как всегда, вы можете добавить игру навсегда в свою библиотеку Epic Games Store в течение следующих семи дней – до 18 июня

Warhammer 40K Speed ​​Freeks от разработчика Caged Element — гоночная игра, вышедшая всего год назад. В ней вам предстоит управлять багги, танками и самолётами орков, созданными по образцу популярных настольных миниатюр. Основное внимание уделяется многопользовательскому хаосу, предлагая множество игровых режимов, в которых вы сражаетесь с другими игроками, пытаясь выжить, добраться до финишной линии или уничтожить мехов.

В рамках бесплатного обновления также появилась поддержка кроссплея между ПК и консолями, что ускоряет подбор игроков в этой многопользовательской игре.

The Ouroboros King представляет собой смесь шахмат и стандартного roguelike, позволяя игрокам создавать собственные армии для победы над вражеской фракцией на знакомой клетчатой ​​доске. Здесь есть процедурно генерируемая карта, фигуры со специальными способностями, реликвии, которые изменяют правила игры, создавая сверхмощные сборки, и многое другое.