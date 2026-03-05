Warhammer 40,000: Speed Freeks доберется до PS5 и Xbox Series в 2026 году

Издательство Wired Productions и разработчик Caged Element объявили, что многопользовательская гоночная экшен-игра Warhammer 40,000: Speed Freeks выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series в 2026 году. Игра впервые появилась в раннем доступе на ПК через Steam 6 августа 2024 года, а полноценный релиз состоялся 22 мая 2025 года.

Warhammer 40,000: Speed Freeks предлагает высокооктановые боевые гонки во вселенной Warhammer 40,000. Игроки могут управлять багги, танками и вертолетами, осваивать продвинутое движение и взрывное вооружение, а также настраивать транспортные средства под свой стиль. Снаряжение открывается по мере прогресса, а Мастерская творчества позволяет создавать пользовательские карты, делиться ими и устраивать гонки вместе с сообществом.

В игре доступны одиночные гонки, соревнования против ботов и онлайн-бои в нескольких режимах. В «Дефф Ралли» команды по 8 игроков сражаются за финиш, используя скорость, хитрость и агрессию. Режим «Уничтожить Конвой» предлагает тактику орков: команды защищают своего Стомпу и одновременно саботируют противника, превращая каждую схватку в хаос. Каждое транспортное средство ведет себя уникально, вознаграждая за разнообразные навыки и стратегии.

После гонок игроки могут создавать собственные трассы и поля боя с помощью мощного редактора уровней, содержащего более 400 объектов. Мастерская позволяет делиться творениями и скачивать работы сообщества, расширяя возможности для безумных гоночных приключений. Warhammer 40,000: Speed Freeks обещает стать настоящим взрывом для фанатов скорости, хаоса и жестких сражений на трассе.