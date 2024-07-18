Warhammer 40,000: Speed Freeks примчится в Steam в начале августа

Приготовьтесь к безумным гонкам и взрывным сражениям в Warhammer 40,000: Speed Freeks! Эта бесплатная многопользовательская автомобильная игра выйдет в раннем доступе на ПК через Steam 6 августа, анонсировали издатель PLAION и разработчик Caged Element. Полноценный релиз запланирован на конец 2024 года.

В 41-м тысячелетии из бесконечных ВАААГХ вырвался культ одержимых скоростью орков, именующих себя SPEED FREEKS. Жаждущие рева двигателей, взрывной скорости, едкого дыма, свистящего ветра и палящего огня, эти фрики мчатся по пустошам на своих суперзаряженных багги, мотоциклах, танках и трюках!

Speed Freeks сочетает в себе элементы боевых гонок и шутера. Игроки собирают команды из орков, вооружая их мощными пушками, и сражаются на разных картах. Используйте хитрые стратегии и грубую силу, чтобы уничтожить врагов и привести свою команду к победе.