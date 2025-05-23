Warhammer 40,000: Speed Freeks вышла из раннего доступа - без микротранзакций и с новыми режимами

Warhammer 40,000: Speed Freeks, безумная смесь гонок и шутера во вселенной мрачного будущего, наконец-то вышла в полной версии и уже доступна в Steam. Проект от Caged Element пробыл в раннем доступе менее года, за это время в игру успели влиться более 250 000 игроков — и теперь она готова удивлять по-настоящему.

Финальный релиз версии 1.0 не только добавил массу нового контента, но и избавился от микротранзакций, как и обещали разработчики. Вместо внутриигровых трат геймеров ждут свежие трассы, игровые режимы, кастомизация и бонус — скидка 20% на старте: игру можно приобрести за 15,99 евро вместо 19,99.

Среди главных нововведений:

Матчи с друзьями: создавайте приватные или публичные лобби с индивидуальными настройками.

Trukk — новая боевая машина с орками в кузове и мощной огневой поддержкой.

Free Roam — режим свободной езды, где можно тренировать навыки и экспериментировать с картами.

Новые карты: Da Dust Up и Da Gorge — самые эффектные и динамичные на сегодняшний день.

Оркские аватары: настраивайте и демонстрируйте собственного босса.

Альтернативное оружие: расширьте боевые стили каждого транспортного средства.

Speed Freeks — это праздник анархии, где орки несутся на бешеных машинах, стреляют, взрываются и веселятся. Если вам по душе адреналин и хаос на колесах — это ваш шанс.