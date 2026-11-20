В преддверии выхода Warhammer 40,000: Dawn of War IV разработчики запустили совместную акцию со Snowprint Studios, создателями мобильной стратегии Warhammer 40,000: Tacticus. Игроки могут получить несколько бесплатных наград, причём для разблокировки одного из персонажей даже не придётся покупать дополнения или выполнять сложные задания.

Главный бонус предназначен для подписчиков рассылки Dawn of War IV. Каждый из них получит уникальный код на 130 осколков Тотмека — персонажа фракции Некронов. Этого количества достаточно, чтобы полностью разблокировать героя в Tacticus. Тем, кто уже подписан на рассылку, стоит проверить электронную почту, а новым подписчикам обещают отправить код в течение 72 часов после регистрации.

Но на этом подарки не заканчиваются. Все игроки Warhammer 40,000: Tacticus могут воспользоваться общим промокодом DOW4FRIEND. Он добавляет в игровой аккаунт один приказ на реквизицию, 50 чёрных камней и 2000 монет. Активировать его можно до 1 января 2027 года, причём воспользоваться предложением разрешается только один раз на аккаунт.

Для ввода кода необходимо открыть настройки на главной странице Tacticus и воспользоваться соответствующим полем. Однако есть одно условие: функция активации промокодов становится доступна только после прохождения 15-й битвы.

Акция призвана привлечь внимание к обеим играм перед возвращением серии Dawn of War. Четвёртая часть выйдет 3 декабря 2026 года на ПК, а владельцы Commander Edition смогут начать прохождение на три дня раньше — 30 ноября. Тем временем поклонники мобильной Tacticus уже могут забрать подарки, воспользовавшись предложением от разработчиков.