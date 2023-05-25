Демо Warhammer 40,000: Warpforge представляет флот-улей Левиафан, закрытая альфа-версия начинается в июн ©

Новая демоверсия Warhammer 40,000: Warpforge позволит игрокам взять на себя управление шестью различными фракциями, включая флот-улей Левиафан, только на время Warhammer Skulls, ежегодного фестиваля видеоигр Games Workshop, с 25 мая по 1 июня.

Тираниды — одна из самых уникальных фракций во вселенной Warhammer 40,000, движимая ненасытным голодом и готовая поглотить все на своем пути. Эти полчища прожорливых инопланетян стремятся поглотить всю живую материю, позволяя игрокам порождать новых существ и набрасываться на свою добычу, тираниды обязательно будут держать противников в напряжении.

Кроме того, 8 июня начнется закрытая альфа-фаза. Этот альфа-период позволит избранной группе игроков протестировать игру перед ее полным выпуском и предоставить ценные отзывы команде разработчиков. Ограниченное количество приглашений будет рассылаться каждый день тем, кто предварительно зарегистрируется на веб-сайте Warpfoge, при этом приоритет будет отдан тем, кто примет участие в демо-версии Skulls.

Прогресс этого альфа-периода не будет перенесен после полного выпуска игры, но все участники получат эксклюзивную памятную рубашку для карт/

Warhammer 40,000: Warpforge выйдет в 2023 году на ПК (Steam). Последуют и другие платформы, в том числе мобильная версия с полной кроссплатформенной поддержкой.