Разработчики тактической RPG Warhammer 40,000: Chaos Gate - Deathwatch рассказали об эволюции игрового процесса

Студия Complex Games совместно с издательством Frontier Developments опубликовала первый дневник разработки своего грядущего тактического хита. Новый информационный блок создатели полностью посвятили масштабным изменениям в геймплейной структуре. Авторы детально объяснили, как именно механики сиквела эволюционировали по сравнению с оригинальной Daemonhunters.

Первым системным нововведением сиквела станет появление полноценного режима «Стычка» (Skirmish Mode), созданного специально для любителей чистых боевых столкновений. В этом режиме пользователи смогут полностью абстрагироваться от глобальной сюжетной кампании и запускать изолированные одиночные сражения. Игрокам позволят самостоятельно настраивать состав своего Истребительного отряда (Kill Team), тестировать экспериментальные сборки персонажей и оттачивать тактику против конкретных инопланетных фракций на выбор.

Существенные изменения претерпела и структура формирования отряда, подталкивающая к глубокой кастомизации. На замену однообразным серым доспехам Серых Рыцарей пришла полноценная механика комбинирования бойцов из совершенно разных орденов Космодесанта.

Каждая миссия потребует от командира строгого соблюдения дисциплины, учета особенностей ландшафта и синергии между классами персонажей. В распоряжение игроков также поступят союзные юниты Астра Милитарум, Инквизиции и даже тяжелая техника вроде культового танка «Леман Русс».

Противостоять элитному отряду Инквизитора будут сразу семь уникальных вражеских фракций, среди которых официально подтверждены Орки, Т'ау и коварные Культы Генокрадов. Каждая армия Ксеносов и сил Хаоса обладает собственными паттернами поведения на поле боя и уникальным оружием, что заставит геймеров постоянно менять стратегию.

Финальным штрихом новой боевой системы станет тотальная переработка интерактивности окружения, которая теперь напрямую определяет исход каждого столкновения. Игроки смогут обрушивать массивные готические колонны на головы врагов, пробивать стены для создания новых огневых позиций и активно использовать особенности ландшафта для организации засад.

Карты станут гораздо более вертикальными, что вынудит командиров задействовать реактивные ранцы Космодесанта для захвата господствующих высот на поле боя. Полноценный релиз проекта запланирован на ПК в Steam и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.