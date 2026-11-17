В Warhammer 40,000: Chaos Gate — Deathwatch разработчики решили сделать ставку на разнообразие подразделений. В отличие от предыдущей части, игрокам предстоит командовать не только бойцами Deathwatch: в отряд также можно будет включать представителей Astra Militarum и подразделения Инквизиции.
Как объяснил ведущий игровой дизайнер Питер Шнабль из Complex Games, ключевую роль в этом решении сыграл сам выбор Deathwatch. Это особая организация, объединяющая Космических пехотинцев из разных орденов, поэтому разработчики получили возможность представить в одной игре множество боевых специализаций и подходов к сражениям.
Всего в Warhammer 40,000: Chaos Gate — Deathwatch предусмотрено более 20 игровых классов. Среди них будут бойцы ближнего и дальнего боя, пехотинцы с лазерными винтовками и даже танки. Одной из наиболее примечательных машин станет знаменитый Леман Русс. При этом все подразделения можно будет свободно комбинировать благодаря новой системе развёртывания отрядов.
Игрокам предстоит выступать в роли инквизитора, который сотрудничает с Deathwatch и может привлекать дополнительные силы. Разработчики подчёркивают, что состав отряда станет более гибким, но не обязательно более многочисленным: мощные подразделения могут занимать место нескольких слабых бойцов. В зависимости от задания на поле боя получится выставить до восьми юнитов, хотя некоторые миссии потребуют меньшего количества солдат.
В Complex Games считают, что такая система позволит экспериментировать с тактикой и проходить одни и те же задания совершенно разными способами.
Главное, чтобы теперь в отряды можно было братьбоьше 4 персонажей. Иначе, смысла от этих классов будет мало.
Вот это новости начались. Может, это будет тот самый пример игры, когда вторая часть не хуже первой
Переживаю за баланс. Вот я взял в пати космодесантника, танк, псайкер и кого бы мне еще добавить...🤔...точно, печатинца с лазганом)
Было бы аутентично, если бы бы давали сразу полк и без имен))