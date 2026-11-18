В Warhammer 40,000: Chaos Gate — Deathwatch игрокам предстоит столкнуться с гораздо более разнообразными противниками, чем в предыдущей части. По словам ведущего игрового дизайнера Питера Шнабля из Complex Games, в игре будет шесть или семь вражеских фракций — точное количество зависит от того, как их считать.
Разработчики хотят сделать кампанию масштабнее и разнообразнее не только за счёт новых подразделений, но и благодаря отличиям между противниками. Каждая фракция будет вести себя в бою по-своему, поэтому игрокам придётся менять тактические решения в зависимости от того, с кем именно они столкнулись.
В интервью IGN Шнабль отметил, что разнообразие врагов должно помочь сохранить интерес к сражениям на протяжении всей кампании. Продюсер Иэн Стенхаус добавил, что игроки встретятся со всеми представленными фракциями по ходу прохождения и смогут познакомиться с их особенностями.
Среди противников уже упоминаются орки и тау, однако разработчики пока не стали перечислять полный состав вражеских сил. В любом случае масштаб угрозы заметно вырастет по сравнению с Chaos Gate — Daemonhunters, где основное внимание уделялось противостоянию с силами Нургла.
Warhammer 40,000: Chaos Gate — Deathwatch выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра будет исключительно одиночной: разработчики решили сосредоточиться на кампании и не планируют добавлять многопользовательский режим.
чё то имбуют
Орки, тау, тираниды и генокрады, друкхари и аэльдари (наверно, кого-то из этих двух пар имел в виду под "смотря как считать"), некрончики. Ну, ещё вотанцы есть, но они Империумом скорее как еретики или мутанты воспринимаются, чем как ксеносы. Ну или если ГВ расщедрилась, то могут разрешить собственный вид ксеносов придумать, но это маловероятно.
Разнообразие врагов - это класс, многим тактикам этого не хватает.