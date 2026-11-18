В Warhammer 40,000: Chaos Gate — Deathwatch игрокам предстоит столкнуться с гораздо более разнообразными противниками, чем в предыдущей части. По словам ведущего игрового дизайнера Питера Шнабля из Complex Games, в игре будет шесть или семь вражеских фракций — точное количество зависит от того, как их считать.

Разработчики хотят сделать кампанию масштабнее и разнообразнее не только за счёт новых подразделений, но и благодаря отличиям между противниками. Каждая фракция будет вести себя в бою по-своему, поэтому игрокам придётся менять тактические решения в зависимости от того, с кем именно они столкнулись.

В интервью IGN Шнабль отметил, что разнообразие врагов должно помочь сохранить интерес к сражениям на протяжении всей кампании. Продюсер Иэн Стенхаус добавил, что игроки встретятся со всеми представленными фракциями по ходу прохождения и смогут познакомиться с их особенностями.

Среди противников уже упоминаются орки и тау, однако разработчики пока не стали перечислять полный состав вражеских сил. В любом случае масштаб угрозы заметно вырастет по сравнению с Chaos Gate — Daemonhunters, где основное внимание уделялось противостоянию с силами Нургла.

Warhammer 40,000: Chaos Gate — Deathwatch выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра будет исключительно одиночной: разработчики решили сосредоточиться на кампании и не планируют добавлять многопользовательский режим.