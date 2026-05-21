Warhammer 40,000: Chaos Gate - Deathwatch анонсирована для ПК и консолей - авторы делают ставку на мрачную тактику

Во время презентации Warhammer Skulls 2026 издатель Frontier Foundry и студия Complex Games официально представили Warhammer 40,000: Chaos Gate — Deathwatch — новую пошаговую RPG во вселенной Warhammer 40,000. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Проект станет продолжением идей Chaos Gate — Daemonhunters, которая в своё время неожиданно удачно совместила мрачную атмосферу WH40K с тактическими боями в духе XCOM. Судя по первому трейлеру, Deathwatch не пытается резко менять формулу, а скорее расширяет её за счёт новых фракций, персонажей и более масштабного конфликта.

Игрокам достанется роль дознавателя Бастиана Рата, который расследует заговор в Тирианском пространстве. В центре сюжета — Deathwatch, элитные космодесантники, специализирующиеся на борьбе с ксеносами. При этом разработчики обещают участие Инквизиции и Astra Militarum, а также более гибкое развитие отряда.

Как и прошлая часть, игра останется одиночной RPG с упором на тактику и менеджмент команды. Отдельно подтверждён режим «Схватка» с глубокой настройкой боёв. И это выглядит логичным: у подобных игр всегда была сильная аудитория среди фанатов вдумчивых стратегий, а не любителей быстрого экшена.

Пока у Chaos Gate — Deathwatch нет даты выхода, но сам анонс показывает, насколько активно Games Workshop продолжает расширять игровую часть Warhammer 40,000. И если раньше проекты по лицензии часто воспринимались как что-то вторичное, то теперь среди них всё чаще появляются действительно крепкие стратегии и RPG.

Главный вопрос сейчас в другом: сможет ли Complex Games снова удержать баланс между сложной тактикой и атмосферой без перегрузки механиками. Но после Daemonhunters доверия к студии стало заметно больше.