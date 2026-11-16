Warhammer 40,000: Chaos Gate - Deathwatch сохранит почти полное отсутствие случайности в боях и получит новый режим

Создатели Warhammer 40,000: Chaos Gate — Deathwatch не собираются отказываться от одной из главных особенностей предыдущей части — тактических сражений с минимальной долей случайности. Ведущий игровой дизайнер Питер Шнабль рассказал, что новая игра сохранит эту систему, причём вероятность случайных исходов станет ещё ниже, чем в Chaos Gate — Daemonhunters.

Когда игрок наносит удар, он практически всегда заранее знает, какой урон получит противник. Разработчики считают такой подход важной частью боевой системы: вместо надежды на удачный бросок приходится продумывать действия и оценивать последствия каждого решения.

Сохранится и другая особенность Daemonhunters — своеобразная тактическая головоломка, в которой противники готовят действия во время своего хода, а игроку нужно разобраться, как им помешать. В Deathwatch эта механика будет проявляться по-разному в зависимости от вражеской фракции. Также вернётся разрушение окружения: стены смогут обрушиваться, а участки поля боя — охватывать огонь.

Вместе с тем разработчики добавят новый режим «Схватка». Он позволит провести отдельный бой без необходимости рисковать подразделениями из основной кампании. По словам Шнабля, это удобный способ проверить новую тактику, попробовать разные комбинации бойцов или просто сыграть в короткое сражение.

В Complex Games рассчитывают, что режим станет хорошим дополнением к основной кампании и позволит экспериментировать с боевой системой без лишних обязательств.

Warhammer 40,000: Chaos Gate — Deathwatch выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.