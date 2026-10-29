Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster показывает путь скавена к званию Мастера смерти

Old Skull Games представила сюжетный ролик Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster — мрачного 2D стелс-экшен-платформера о скавене Вихнике, побегах из плена, скрытных убийствах и восхождении в иерархии крысолюдов.

Главный герой начинает путь бесправным заключённым, но одержим мечтой стать величайшим убийцей-Мастером смерти. Ролик знакомит с его историей и демонстрирует геймплей, построенный вокруг скрытности.

Игрокам предстоит действовать как безжалостный скавен-ассасин: сбегать, убивать врагов и подниматься по рангам, чтобы заслужить желанное звание.

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster выйдет в 2027 году на PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.