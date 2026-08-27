Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster превращает скавенского убийцу в мастера скрытных атак

Old Skull Games и Dotemu показали новый трейлер Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster, посвящённый игровому процессу. Это 2D-экшен с элементами стелса, в котором игрокам предстоит взять под управление смертоносного скавенского убийцу и выполнять приказы своего начальства в опасном мире Warhammer Age of Sigmar.

Основу игрового процесса составляет скрытность. Главный герой способен использовать окружение, прятаться в тенях и устранять противников внезапными атаками. При этом разработчики предлагают несколько способов прохождения уровней, позволяя самостоятельно выбирать подход к выполнению поставленных задач.

В новом трейлере также можно увидеть систему развития персонажа. Дерево навыков позволит совершенствовать способности убийцы и адаптировать его под собственный стиль игры. Судя по показанным материалам, важную роль будут играть и дизайн уровней, и возможность использовать их особенности для организации засад.

Отдельного внимания заслуживает визуальный стиль проекта: разработчики явно стремятся передать характерную для вселенной Warhammer гротескную атмосферу, не превращая игру в очередной безликий экшен.

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster пока не получила точную дату релиза. Выход запланирован на 2027 год для PC, PS5 и Xbox Series X|S.