Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster выйдет в 2027 году - игрокам дадут сыграть за жестокого убийцу-скавена

Во время презентации Warhammer Skulls 2026 издатель Dotemu и студия Old Skull Games анонсировали Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster — мрачный экшен-платформер по вселенной Age of Sigmar. Игра выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Главным героем станет крысолюд Виник — убийца из клана Эншин, пытающийся пробиться вверх по жестокой иерархии скавенов. Уже по первому трейлеру видно, что разработчики делают ставку не на героический пафос, а на грязный и жестокий взгляд на мир Warhammer. Здесь нет благородных рыцарей или спасителей человечества — только предательство, скрытность и желание выжить любой ценой.

Геймплей Deathmaster сочетает скрытность, ловушки и быстрые убийства. В ролике показали, как Виник подкрадывается к врагам и расправляется с ними с откровенной жестокостью. Особенно выделяется визуальный стиль: сел-шейдинг хорошо сочетается с мрачными подземельями и гниющими локациями мира скавенов.

На фоне большинства игр по Warhammer, которые обычно делают ставку на масштабные битвы или стратегии, Deathmaster выглядит необычно камерным проектом. И это скорее плюс. Вселенная Age of Sigmar редко показывает жизнь скавенов настолько близко, а формат 2D-платформера позволяет сосредоточиться именно на атмосфере и постоянном ощущении опасности.

Пока о проекте известно немного, но первый показ уже выглядит куда интереснее типичного «ещё одного экшена по лицензии». Особенно для тех, кому давно хотелось увидеть Warhammer с точки зрения не героев, а настоящих чудовищ этого мира.