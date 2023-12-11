Для Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin стали доступны два DLC с новыми героями

Сегодня Frontier Developments сообщила о выходе двух дополнительных героях Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Всемогущий чемпион Грозорождённых Вечных Индраста, Небесное Копье и хитрый шаман Оррук Крулебойз Гобспракк, Уста Морка, с сегодняшнего дня доступны для ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В обеих частях DLC представлен новый игровой герой Age of Sigmar, которого можно включать в состав армии. Этих героев можно использовать в режиме «Схватка», сетевой игре и режиме «Завоевание», открывая новые стратегические возможности для обеих фракций в борьбе за контроль над Царством Зверей.

Индраста, Небесное Копье. Пассивная способность Индрасты «Ослепительное сияние» обеспечивает немедленное исцеление и бонус к скорости передвижения ближайших союзников после использования способности, в то время как «Рывок охотницы» поднимает ее в небо, прежде чем врезаться в противников, нанося урон и оглушая всех, кто попал в схватку. Ее легендарное копье Тенгавар можно бросить в определенное место – оно нанесет немедленный урон, а также вызовет ярость Зигмара, чтобы увеличить скорость ближнего боя союзников в этом районе.

Гобспракк, Уста Моркаk представляет первый летающий отряд Оррука Крулебойза, способный сеять ужас с вершины своего Трупа-Риппа Вулча, Киллаклюва. Его пассивная способность «Уста Морка» обеспечивает союзникам улучшенное передвижение и скорость ближнего боя, а также сокращает время восстановления, пока Гобспракк не находится в бою. В то же время активная способность «Визг Риппы» высвобождает силу его скакуна, нанося конус урона противникам и нанося AoE-эффект под ним, обнаруживая, заставляя замолчать и нанося урон врагам с течением времени.

Этих новых могущественных героев также можно будет разместить в диорамах, созданных в обширном редакторе карт Realms of Ruin, где игроки смогут создавать свои собственные общие игровые карты и создавать сцены, демонстрирующие всю жестокость битвы.