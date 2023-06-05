Геймплей Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin будет представлен на The PC Gaming Show ©

Если вы остались в ожидании новых подробностей после анонса Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, то для вас появились хорошие новости. Разработчик и издатель Frontier Developments сообщил в своих социальных сетях, что премьера первого эксклюзивного трейлера игрового процесса состоится на PC Gaming Show этого года, организованном PC Gamer, который будет транслироваться в прямом эфире в воскресенье 11-го июня

PC Gaming Show возвращается 11 июня с жаркой летней демонстрацией анонсов новых игр и сочных обновлений. Шоу, организованное неподражаемыми Шоном Плоттом и Фрэнки Уордом, станет грандиозным праздником компьютерных игр, в котором будут представлены 55 игр, в том числе более 15 анонсов игр, от студий со всего мира.