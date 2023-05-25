Создатели Warhammer 40K: Daemonhunters анонсировали стратегию в реальном времени Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ©

После выпуска в прошлом году Warhammer 40K: Chaos Gate - Daemonhunters, Frontier Developments теперь создает свою собственную стратегию в реальном времени по Warhammer в виде Age Of Sigmar: Realms Of Ruin, которая выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

В Realms of Ruin будет представлена однопользовательская кампания, основанная на повествовании, и возможность сразиться с другими игроками в кроссплатформенных многопользовательских режимах 1v1 и 2v2.

Действие игры происходит в фэнтезийную эпоху Age of Sigmar, игроки будут управлять четырьмя играбельными фракциями в динамичных сражениях в реальном времени.

Действие игры происходит в фэнтезийную эпоху Age of Sigmar, игроки будут управлять четырьмя играбельными фракциями в динамичных сражениях в реальном времени.