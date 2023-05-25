Создатели Warhammer 40K: Daemonhunters анонсировали стратегию в реальном времени Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

После выпуска в прошлом году Warhammer 40K: Chaos Gate - Daemonhunters, Frontier Developments теперь создает свою собственную стратегию в реальном времени по Warhammer в виде Age Of Sigmar: Realms Of Ruin, которая выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
В Realms of Ruin будет представлена однопользовательская кампания, основанная на повествовании, и возможность сразиться с другими игроками в кроссплатформенных многопользовательских режимах 1v1 и 2v2.
Действие игры происходит в фэнтезийную эпоху Age of Sigmar, игроки будут управлять четырьмя играбельными фракциями в динамичных сражениях в реальном времени.
Действие игры происходит в фэнтезийную эпоху Age of Sigmar, игроки будут управлять четырьмя играбельными фракциями в динамичных сражениях в реальном времени.
Интересно че там по остальным фракциям будет? Надеюсь Нежить тоже есть
Если нет, то будет в одном из многих длц
В этой Вселенной разве что есть нежить?!
Ты не поверишь
В этой вселенной есть не только 3 фракции нежити
Но и фракции РЕПТИЛОИДОВ!
Как называются, а то не шарю за Age of Sigmar.