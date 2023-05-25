Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin TBA
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Создатели Warhammer 40K: Daemonhunters анонсировали стратегию в реальном времени Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

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butcher69
Новости

После выпуска в прошлом году Warhammer 40K: Chaos Gate - Daemonhunters, Frontier Developments теперь создает свою собственную стратегию в реальном времени по Warhammer в виде Age Of Sigmar: Realms Of Ruin, которая выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

В Realms of Ruin будет представлена однопользовательская кампания, основанная на повествовании, и возможность сразиться с другими игроками в кроссплатформенных многопользовательских режимах 1v1 и 2v2.

Действие игры происходит в фэнтезийную эпоху Age of Sigmar, игроки будут управлять четырьмя играбельными фракциями в динамичных сражениях в реальном времени.

Действие игры происходит в фэнтезийную эпоху Age of Sigmar, игроки будут управлять четырьмя играбельными фракциями в динамичных сражениях в реальном времени.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Talendor3

Интересно че там по остальным фракциям будет? Надеюсь Нежить тоже есть

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prorock

Если нет, то будет в одном из многих длц

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РикоЧико

В этой Вселенной разве что есть нежить?!

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Talendor3 РикоЧико

Ты не поверишь

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abatyr РикоЧико

В этой вселенной есть не только 3 фракции нежити

Но и фракции РЕПТИЛОИДОВ!

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РикоЧико abatyr

Как называются, а то не шарю за Age of Sigmar.

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