Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin получит DLC с двумя героями 11 декабря

Сегодня компания Frontier Developments сообщила, что в Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin появятся два дополнения «Герои», могучий чемпион Грозорождённых Вечных Индраста, Небесное Копье и коварный шаман Оррук Крулебойз Гобспракк, Уста Морка. DLC появятся 11 декабря на ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Каждое дополнение «Герой» добавит в игру нового игрового юнита Age of Sigmar для использования в схватках, сетевой игре и режиме одиночного завоевания, открывая на поле боя совершенно новые способности. Игроки заменят Лорда-Целестанта или Киллабосса на Гнаштуфе на одного из этих особых персонажей, что позволит им изменить свой общий стратегический подход к игре.

Индраста — могущественный летающий герой, который бросается в бой, чтобы защитить Грозорождённых Вечных. Ее легендарное копье Тенгевар можно бросить, чтобы расстроить врагов и вдохновить союзников.

Тем временем командиры Орруков Крулебойзов изменят свои армии с помощью Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – Gobsprakk, The Mouth of Mork. Первое воздушное подразделение Крулебойзов, шаман Болотной Каллы Гобспракк, парит над полем боя на Киллабике, его Труп-риппа Вулча, обрушивая разрушения на своих врагов и предлагая новую мобильность по измученным боями ландшафтам Гура.