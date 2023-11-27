Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin провалилась: акции Frontier упали почти на 20 процентов

Компания Frontier Developments опубликовала обновленную финансовую информацию в связи с низкими продажами релизной версии стратегии в реальном времени Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.

Игра Realms of Ruin вышла 17 ноября и обещала интересный геймплей в жанре RTS во вселенной Warhammer Age of Sigmar от Games Workshop.

По данным SteamDB, количество одновременных игроков Realms of Ruin в Steam достигло 1 572. На момент публикации статьи на платформе Valve в Realms of Ruin играли всего 155 человек, а рейтинг пользовательских рецензий в Steam - "смешанный".

Акции компании упали почти на 20% на фоне этой новости, в которой Frontier признала, что продажи Realms of Ruin за первую неделю оказались "ниже, чем ожидалось". Однако Frontier заявила, что будет "развивать и поддерживать" игру после выхода, включая премиальные DLC, и поэтому "ожидает, что продажи со временем будут расти".

У разработчика из Кембриджа (Великобритания) выдался нелегкий год, когда ряд последних игр не смогли привлечь внимание покупателей. В прошлом месяце Frontier объявила о пересмотре организационной структуры, в том числе о сокращении штатов.

Frontier - студия-ветеран, создавшая в 2014 году космический симулятор Elite: Dangerous, Zoo Tycoon, Planet Coaster и игры Jurassic World Evolution. В последние годы она выпустила две игры F1 Manager, а также Realms of Ruin. Кроме того, Frontier издавала игры сторонних разработчиков под своим лейблом Frontier Foundry, в том числе Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, Deliver Us Mars и FAR: Changing Tides.

Заглядывая в будущее, Frontier заявила, что в следующем финансовом году она рассчитывает выйти на безубыточность за счет поступлений от существующих игр, доходов от готовящейся к выпуску игры и сокращения операционных расходов на 20% за счет увольнений. Frontier утверждает, что ее капитализация остается хорошей, а остаток денежных средств составляет 20,5 млн. фунтов стерлингов. В эту сумму не входит вознаграждение от Microsoft за включение F1 Manager 2023 в подписку Game Pass в октябре.

Председатель совета директоров Дэвид Уилтон покинул свой пост, а его место заняла Илзе Хаулинг. Руководитель Frontier Дэвид Брабен заявил, что этот год был "неспокойным и трудным" для Frontier.

Джонни Уоттс, генеральный директор, сказал: "Я рад подтвердить, что третья творческая игра в жанре симулятора управления находится в нашей дорожной карте. Я уверен, что наша новая концентрация вернет Frontier к прибыльности, обеспечит интересными играми наших игроков и предоставит хорошие возможности для наших сотрудников. Я хотел бы поблагодарить наших сотрудников и акционеров за терпение и поддержку, которую они оказывают нам в сложный период перемен".