Релиз классической стратегии Warhammer: Dark Omen в Steam

Издатель SNEG выпустил классическую стратегию в реальном времени Warhammer: Dark Omen в цифровом магазине Steam. Оригинальный проект от студии Mindscape увидел свет в 1998 году и за прошедшие почти 3 десятилетия завоевал статус культовой игры во вселенной Warhammer Fantasy.

Сюжетная кампания предлагает взять на себя роль Моргана Бернхардта, предводителя армии наемников Губителей Зла. Игрокам предстоит командовать отрядами кавалерии, пехоты и лучников, а также использовать магов, боевые машины и монстров для защиты Старого Света от сил тьмы. Игра предлагает 3D рельеф, который напрямую влияет на передвижение войск. Динамическая сюжетная кампания построена таким образом, что решения пользователя определяют дальнейший ход сражений и состав армии.

Обновленная версия специально адаптирована для современных систем под управлением Windows 10 и Windows 11. Разработчики добавили поддержку широкоформатных экранов с разрешением 4K, что обеспечивает более плавную картинку. Также была значительно улучшена стабильность работы, устранены сбои и различные проблемы с совместимостью, которые могли возникать при запуске оригинала на современных компьютерах.

Приобрести Warhammer: Dark Omen можно за 399 рублей с учетом вступительной скидки в 20 процентов. Акция продлится до 20 апреля, после чего стоимость возрастет до 499 рублей. Проект не поддерживает русский язык. Для установки потребуется как минимум 2 гигабайта оперативной памяти и 1 гигабайт свободного места на накопителе. Сражения против других пользователей доступны только по локальной сети.