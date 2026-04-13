Релиз классической стратегии Warhammer: Mark of Chaos Gold Edition состоялся в сервисе Steam

В магазине цифровой дистрибуции Steam состоялся выход переиздания знаменитой стратегии Warhammer: Mark of Chaos Gold Edition. Оригинальная версия проекта увидела свет в 2006 году. Разработчиком выступает студия Black Hole Entertainment, а издателем стала компания SNEG.

Данное классическое издание включает в себя базовую игру и официальное сюжетное дополнение Battle March. Проект был специально адаптирован к техническим требованиям современных компьютеров под управлением операционных систем семейства Windows. Интерфейс теперь поддерживает разрешение 4K и совместим с широкоформатными мониторами. Разработчики улучшили общую стабильность, сократили время загрузок и внесли различные важные исправления. Кроме того, переиздание обзавелось поддержкой облачных сохранений Steam и получило текстовый перевод на венгерский язык, дополнив 8 уже доступных локализаций. Важно отметить, что многопользовательская игра в текущей версии возможна только по локальной сети.

До 20 апреля стратегию можно приобрести со скидкой 20 процентов за 599 рублей, тогда как базовая стоимость составляет 749 рублей. Игра переносит пользователей в мрачную фэнтезийную вселенную Warhammer, предлагая взять под командование армии Империи, орды Хаоса, орков, эльфов и скавенов. Игрокам доступны 3 сюжетные кампании за разные стороны конфликта и 6 уникальных фракций. В распоряжении полководцев окажется около 100 разнообразных видов отрядов, а на полях сражений могут одновременно находиться более 1000 детально проработанных персонажей.