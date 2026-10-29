Неофициальный сервер Warhammer Online - Return of Reckoning - готовит масштабные обновления "Земли мертвых"

Как было бы чудесно, если бы каждая закрытая MMORPG могла возродиться благодаря энтузиастам, которые относятся к ней с такой же любовью и заботой, как создатели проекта Return of Reckoning! Поклонники RvR-MMO Warhammer Online имеют возможность играть в проект, который продолжает развиваться и совершенствоваться силами добровольцев.

Разработчики Return of Reckoning провели полуторачасовую беседу, в которой подробно рассказали о текущем состоянии игры. Особое внимание они уделили новым подземельям и редактору карт, с помощью которого команда создает эти локации. Игрокам уже сейчас приоткрыли завесу тайны над «Гробницей лорда стервятников» (Tomb of the Vulture Lord) — контентом, который появится в игре в следующем году как часть «Земель мертвых» и Некрополя.

Видео будет интересно тем, кто хочет узнать о том, как создаются подземелья в MMORPG и какие принципы дизайна лежат в их основе.