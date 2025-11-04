Анонсирован рогалайт-экшен Warhammer Survivors от создателей Vampire Survivors и Warhammer 40,000: Boltgun

Студия Auroch Digital, известная по ретро-шутеру Warhammer 40,000: Boltgun, в партнерстве с poncle, создателем Vampire Survivors, анонсировала новый проект во вселенной Warhammer. Игра получила название Warhammer Survivors и представляет собой динамичный рогалайт в жанре survivors-like, где игрокам предстоит уничтожать полчища врагов.

Проект объединит две популярные вселенные Games Workshop: Warhammer 40,000 и Warhammer: Age of Sigmar. Игроки смогут взять на себя роль знаковых персонажей, таких как космодесантник Малум Каэдо или воительница Грозорождённых Вечных Нив Блэкталлон. Каждый герой будет обладать уникальными стартовыми характеристиками и оружием.

Геймплей предложит сражения с бесконечными ордами противников, среди которых заявлены тираниды и скавены. Игрокам предстоит собирать и улучшать оружие, включая болтер и цепной меч, а также развивать пассивные способности для выживания. Разработчики обещают несколько игровых режимов, разнообразные локации из обоих миров и множество секретов.

Выход Warhammer Survivors запланирован на 2026 год для ПК.