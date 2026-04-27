Warhammer Survivors 30.11.1999
Экшен, Инди, Вид сверху, Ретро
5.8 8 оценок

Комиссар Яррик будет играбельным персонажем в Warhammer Survivors

17665

Вдобавок к анонсу Орков как противников, создатели Warhammer Survivors подтвердили: Комиссар Яррик почтит своим присутствием эту игру.

Кто такой Комиссар Яррик? Себастьян Яррик, один из очень немногих не-орков, который настолько крут, что самые крутые орки испытывают к нему орочьи аналоги дружбы и зависти?
Об этом определённо стоит почитать посвящённый его похождениям книжный цикл.

Также в анонсе были замечены как играбельные персонажи:

  • Марнеус Калгар, знаменитый Ультрамарин
  • рыцарь-командор Паск и его верный танк
  • (на данный момент) безымянный Катачанец (неужели, сам Слай Марбо?!)

В предыдущих новостях были замечены среди играбельных персонажей:

  • Малум Каэдо, протагонист Wh40k: Boltgun
  • Гортек Гурниссон, легендарный дворфийский берсеркер
  • пехотинец Козловски (фанфики теперь условно канон, да)

Громбиндаль (легендарный Белый Дворф) и Комиссар Каин (с его непобедимым сочетанием осторожности и либидо) пока в составе персонажей игры не анонсированы.
Что будет серьёзным упущением в случае, если Games Workshop и правда вознамерились собрать в одном тайтле всех сколь-либо значимых, приметных или хотя бы достаточно эпических персонажей своей двойной фэнтезийно-научно-фантастической франшизы.

Анонсы
Источник
Комментарии:  3
Hordebon
Neikxi

Яррики это такие люди, которые любят поиздеваться над другими, осторожно с ними.

Габенушка

Ярик п.и.з.д.а ,бочек потик

