Комиссар Яррик будет играбельным персонажем в Warhammer Survivors

Вдобавок к анонсу Орков как противников, создатели Warhammer Survivors подтвердили: Комиссар Яррик почтит своим присутствием эту игру.
Кто такой Комиссар Яррик? Себастьян Яррик, один из очень немногих не-орков, который настолько крут, что самые крутые орки испытывают к нему орочьи аналоги дружбы и зависти?
Об этом определённо стоит почитать посвящённый его похождениям книжный цикл.
Также в анонсе были замечены как играбельные персонажи:
- Марнеус Калгар, знаменитый Ультрамарин
- рыцарь-командор Паск и его верный танк
- (на данный момент) безымянный Катачанец (неужели, сам Слай Марбо?!)
В предыдущих новостях были замечены среди играбельных персонажей:
- Малум Каэдо, протагонист Wh40k: Boltgun
- Гортек Гурниссон, легендарный дворфийский берсеркер
- пехотинец Козловски (фанфики теперь условно канон, да)
Громбиндаль (легендарный Белый Дворф) и Комиссар Каин (с его непобедимым сочетанием осторожности и либидо) пока в составе персонажей игры не анонсированы.
Что будет серьёзным упущением в случае, если Games Workshop и правда вознамерились собрать в одном тайтле всех сколь-либо значимых, приметных или хотя бы достаточно эпических персонажей своей двойной фэнтезийно-научно-фантастической франшизы.
