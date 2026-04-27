Комиссар Яррик будет играбельным персонажем в Warhammer Survivors

Вдобавок к анонсу Орков как противников, создатели Warhammer Survivors подтвердили: Комиссар Яррик почтит своим присутствием эту игру.

Кто такой Комиссар Яррик? Себастьян Яррик, один из очень немногих не-орков, который настолько крут, что самые крутые орки испытывают к нему орочьи аналоги дружбы и зависти?

Об этом определённо стоит почитать посвящённый его похождениям книжный цикл.

Также в анонсе были замечены как играбельные персонажи:

Марнеус Калгар, знаменитый Ультрамарин

рыцарь-командор Паск и его верный танк

(на данный момент) безымянный Катачанец (неужели, сам Слай Марбо?!)

В предыдущих новостях были замечены среди играбельных персонажей:

Малум Каэдо, протагонист Wh40k: Boltgun

Гортек Гурниссон, легендарный дворфийский берсеркер

пехотинец Козловски (фанфики теперь условно канон, да)

Громбиндаль (легендарный Белый Дворф) и Комиссар Каин (с его непобедимым сочетанием осторожности и либидо) пока в составе персонажей игры не анонсированы.

Что будет серьёзным упущением в случае, если Games Workshop и правда вознамерились собрать в одном тайтле всех сколь-либо значимых, приметных или хотя бы достаточно эпических персонажей своей двойной фэнтезийно-научно-фантастической франшизы.