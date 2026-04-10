Помимо ПК Warhammer Survivors также выйдет на PS5, Xbox, Nintendo Switch и Switch 2

Warhammer Survivors, любопытное сочетание механик Warhammer и Vampire Survivors, не будет эксклюзивом для ПК. В рамках инициативы Triple-I разработчики Auroch Digital объявили, что игра теперь также находится в разработке для PS5, Xbox One, Nintendo Switch и Switch 2.

Версии для консолей запланированы к выпуску в 2026 году, что совпадает с выходом версии для ПК в Steam. Как обычно, анонс сопровождался трейлером, демонстрирующим некоторых персонажей вселенной Warhammer, представленных в игре.

Для тех, кто пропустил первоначальный анонс, Warhammer Survivors — это roguelite-игра с волнами врагов, где персонажи из вселенных Warhammer 40,000 и Warhammer: Age of Sigmar сражаются с бесконечными полчищами противников. Разработанная Auroch Digital в сотрудничестве с Games Workshop и poncle, командой, создавшей Vampire Survivors, игра включает карты, вдохновлённые обеими франшизами, от вулканических пустошей Акши до коридоров заброшенного космического корабля.