Состоялся выпуск бесплатной демоверсии экшен-рогалика Warhammer Survivors

Разработчики из студии Auroch Digital опубликовали ознакомительную версию своего нового проекта под названием Warhammer Survivors. Игра представляет собой динамичный экшен-рогалик в стиле Vampire Survivors, создаваемый в сотрудничестве со студией poncle. Игрокам предлагают опробовать игровой процесс за 2 персонажей из разных вселенных. В демоверсии доступны космодесантник Малум Каэдо из вселенной Warhammer 40 000 и воительница Нев Блэкталон из Warhammer: Age of Sigmar. Им предстоит противостоять бесконечным волнам тиранидов и скавенов.

Помимо релиза демоверсии, авторы поделились подробностями о будущем контенте. В финальной версии появятся новые вражеские фракции, среди которых Гвардия Смерти и Клинки Хорна. Также разработчики представили 3 новых поля боя. Игроки посетят разделенный вратами Хаммерхол, полуразрушенный космический скиталец Галлоударк и интерактивную арену в виде стола для моделирования с красками и инструментами.

Выход полноценной версии Warhammer Survivors запланирован на конец 2026 года. Проект появится на персональных компьютерах в магазинах Steam и GOG, а также на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 и Nintendo Switch 2. Кроме того, разработчики планируют выпустить игру на мобильных устройствах под управлением операционных систем Android и iOS.