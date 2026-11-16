Warhammer Survivors получит кросс-сохранения и новых персонажей - разработчики представили дорожную карту

Разработчики Warhammer Survivors представили дорожную карту ближайших обновлений. Игроков ждут бесплатные порции нового контента, расширение арсенала и улучшения игрового процесса. Одним из ближайших нововведений станут кросс-сохранения, позволяющие переносить прогресс между поддерживаемыми платформами.

Авторы обещают добавить новых персонажей и оружие как по мотивам Warhammer 40,000, так и из вселенной Warhammer Age of Sigmar. Кроме того, в планах есть более масштабное обновление, подробности которого пока держат в секрете. Разработчики оставили на изображении дорожной карты несколько подсказок, предложив сообществу самостоятельно разгадать, что именно готовится.

При этом опубликованный план не охватывает все будущие изменения. Команда продолжит выпускать небольшие обновления и исправления между крупными релизами, в том числе некоторые из них появятся ещё до конца 2026 года. Сейчас разработчики уделяют особое внимание балансу: по отзывам игроков, отдельные противники выдерживают слишком много попаданий из болтера и ударов цепным мечом.

Авторы поблагодарили сообщество за поддержку и обратную связь, подчеркнув, что продолжат следить за отзывами и сообщениями об ошибках. Таким образом, Warhammer Survivors ждёт не только пополнение контента, но и постепенная настройка уже существующих игровых механик.