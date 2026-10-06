Warhammer Survivors выйдет 10 ноября и столкнёт героев Warhammer с бесконечными ордами

Auroch Digital объявила дату выхода Warhammer Survivors — roguelite-экшена в стиле Vampire Survivors, который объединит персонажей и элементы сразу двух вселенных Warhammer. Игра поступит в продажу 10 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC, iOS и Android. Также проект войдёт в каталог Game Pass, а демоверсия уже доступна на ПК.

Warhammer Survivors предлагает переживать атаки бесконечных орд, автоматически используя и развивая арсенал героя. Игрокам предстоит сражаться на аренах из Warhammer 40,000 и Warhammer: Age of Sigmar — от пепельных равнин Акши до тесных коридоров заброшенного космического корабля.

Состав героев включает как знакомых персонажей из настольной вселенной, так и Малума Каэдо, главного героя Warhammer 40,000: Boltgun. В числе других бойцов заявлены кадианский штурмовик Козловски, космодесантник брат Лука, Нив Блэкталлон, Готрек Гурниссон и Шаринн Азуррат. Каждый персонаж получит собственные характеристики и стартовое оружие, поэтому выбор героя будет влиять на стиль прохождения.

Противостоять им предстоит тиранидам, скавенам и другим противникам из обеих вселенных. Оружие можно комбинировать с усилениями и постепенно превращать в более мощные варианты. В арсенале найдётся как привычный болтер или цепной меч, так и куда более необычные предметы, включая масло Citadel Nuln.

Как и положено жанру, смерть не станет окончательным поражением. Постоянная прогрессия позволит открывать новых персонажей, оружие, способности и реликвии, постепенно расширяя возможности для следующих забегов. При этом разработчики обещают множество секретов и коллекционных предметов, которые предстоит обнаружить во время сражений.

Warhammer Survivors будет доступна по цене 7,99 доллара, 6,39 фунта или 7,49 евро. Auroch Digital разрабатывает игру совместно с poncle, создателями Vampire Survivors, поэтому новый проект явно делает ставку на знакомую формулу массовых сражений, но переносит её в необычный для жанра масштаб Warhammer.