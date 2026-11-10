Warhammer Survivors вышла на на всех платформах с героями двух вселенных Warhammer

Студия Auroch Digital, известная по Warhammer 40,000: Boltgun, выпустила bullet-heaven-экшен Warhammer Survivors. Игра создана при участии авторов Vampire Survivors — студии poncle — и переносит знакомую формулу выживания против бесконечных волн противников во вселенные Warhammer.

Игрокам предстоит выбирать из более чем 40 чемпионов Warhammer 40,000 и Warhammer Age of Sigmar. У каждого героя собственные характеристики и оружие, которое можно улучшать и комбинировать с усилениями. В арсенале собрано свыше 75 видов вооружения, а среди противников встречаются как многочисленные орды, так и огромные боссы. Забеги проходят на аренах из разных уголков двух вселенных.

Warhammer Survivors вышла 10 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC в Steam и GOG. Версии для iOS и Android также доступны с первого дня. Кроме того, игра пополнила каталог Xbox Game Pass.