Xbox Game Pass получил сразу три игры в день релиза - среди новинок Football Manager 27 и Warhammer Survivors

Каталог Xbox Game Pass пополнился тремя новыми проектами, причём все они появились в подписке одновременно с полноценным релизом. Среди главных новинок — Football Manager 27 Console, аркадная выживалка Warhammer Survivors и необычное приключение Tanuki: Pon’s Summer. Игры доступны подписчикам Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

Football Manager 27 представляет собой специальную версию футбольного менеджера, адаптированную под управление с контроллера. При этом она выйдет не только на консолях, но и на ПК. Игрокам предстоит возглавить футбольный клуб, заниматься составом и тактикой, а затем вести команду к победам. Одним из главных изменений по сравнению с предыдущей частью разработчики называют переработанный интерфейс. Некоторые подписчики Game Pass уже получили возможность познакомиться с игрой 3 ноября благодаря раннему доступу.

Ещё одна премьера — Warhammer Survivors от Auroch Digital, создателей Warhammer 40,000: Boltgun. Проект создаётся при участии авторов Vampire Survivors из poncle и переносит знакомую формулу аркадных выживалок во вселенную Warhammer. Игрокам предстоит управлять одним героем и отражать бесконечные атаки противников, постепенно усиливая свои возможности. Помимо Xbox Series X|S и ПК, игра выходит на PlayStation 5, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

Третья новинка заметно отличается от остальных. В Tanuki: Pon’s Summer игрокам достаётся роль тануки — японской енотовидной собаки, работающей почтальоном на вымышленном острове. Доставку писем и посылок разработчики совместили с трюками на BMX. Придётся не только развозить корреспонденцию, но и правильно укладывать её в корзину, а также продумывать маршруты.

Tanuki: Pon’s Summer выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и 5, а также обеих версиях Nintendo Switch.

Таким образом, сегодняшнее пополнение Game Pass охватывает сразу несколько разных жанров: от масштабного футбольного менеджмента до динамичной выживалки и необычного приключения с доставкой посылок. Все три проекта доступны в подписке с первого дня полноценного релиза.