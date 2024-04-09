Бесплатное обновление Warhammer Vermintide 2 A Parting of the Waves добавляет нового врага и карту

Warhammer: Vermintide 2, это сиквел игры Vermintide. Настало время вновь погрузиться в свирепое кооперативное рубилово от первого лица, где вас ждут неистовые первоклассные рукопашные схватки в апокалиптическом Конце Времен истерзанного войной мира Warhammer Fantasy Battles.
В ближайшее время Warhammer Vermintide 2 обзаведется совершенно новой картой и типом врага, так как Fatshark заканчивает сюжетную линию Карак Азгараз с помощью бесплатного обновления для всех игроков. В рамках обновления для Vermintide 2 появится абсолютно новый противник , Воин Хаоса, вооруженный щитом и булавой, сообщает компания Fatshark.
Этот враг могуч и жесток. Чтобы сразить этих солдат Хаоса, потребуется несколько мощных ударов, или понадобится хитрый герой, способный выявить их слабое место.
Обновление Warhammer Vermintide 2 A Parting of the Waves выйдет бесплатно в четверг, 11 апреля . Обновление выйдет на все платформы, включая Steam.