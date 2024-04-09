Бесплатное обновление Warhammer Vermintide 2 A Parting of the Waves добавляет нового врага и карту

Сиквел кооперативного экшена Warhammer: End Times - Vermintide, события которого разворачиваются в фэнтезийной вселенной Warhammer.

Vermintide 2 вновь использует успешную кооперативную формулу Left 4 Dead: игроков ждут интенсивные сражения с полчищами врагов, за которые сообществу так пришлась по душе первая игра, в составе команды из четырех героев.

Вам снова придется зачищать уровни от орд соперников и промежуточных боссов, выдерживать атакующие волны, выполняя поставленные задачи, и зорко следить за положением товарищей по команде, которым может понадобиться ваша помощь.