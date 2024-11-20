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Warhammer: Vermintide 2 08.03.2018
Экшен, Мультиплеер, Фэнтези, Кооператив
7.8 320 оценок

Более 500 000 новых игроков присоединились к Vermintide 2 в первую неделю после выхода Versus

monk70
Новости

Fatshark сообщила, что Warhammer: Vermintide 2 привлекла более 500 000 новых игроков сразу после выхода режима VERSUS. Появление режима VERSUS PvP вызвало новые соперничества, столкнув команды из четырёх человек друг с другом в битвах мастерства, стратегии и выживания.

9 декабря игроки на всех платформах получат первый уровень трёхчастного DLC Verminous Dreams — совершенно бесплатно. Кроме того, возвращается любимое всеми событие Gifts of the Wolf Father, а также в декабре появятся захватывающие новые обновления для режима VERSUS.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
DanilaKot

я ОДИН ИЗ ТЕХ, кто не присоединился :-P

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Темный-Властелин

крыс с пулеметом выглядит эпично

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