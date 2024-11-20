Более 500 000 новых игроков присоединились к Vermintide 2 в первую неделю после выхода Versus

Fatshark сообщила, что Warhammer: Vermintide 2 привлекла более 500 000 новых игроков сразу после выхода режима VERSUS. Появление режима VERSUS PvP вызвало новые соперничества, столкнув команды из четырёх человек друг с другом в битвах мастерства, стратегии и выживания.

9 декабря игроки на всех платформах получат первый уровень трёхчастного DLC Verminous Dreams — совершенно бесплатно. Кроме того, возвращается любимое всеми событие Gifts of the Wolf Father, а также в декабре появятся захватывающие новые обновления для режима VERSUS.