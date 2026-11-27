Студия Fatshark опубликовала в открытом доступе свой внутренний инструментарий разработчиков для кооперативного экшена Warhammer: Vermintide 2. Хотя поддержка мастерской Steam появилась в игре ещё в 2018 году, раньше моды в основном сводились к мелким правкам интерфейса. Теперь же энтузиасты смогут создавать полноценные пользовательские уровни, трёхмерные модели, текстуры, эффекты частиц, анимации и многое другое.

Чтобы сделать фанатские модификации привлекательнее для широкой аудитории, авторы решили пересмотреть правила работы «Модифицированного мира». Сейчас прогресс и добыча сохраняются только в официальном режиме с ограниченным списком одобренных модов, тогда как в неофициальном разделе прокачка полностью отключена. В начале декабря разработчики выпустят обновление, которое добавит в модифицированный режим собственную локальную офлайн-прогрессию: игроки смогут зарабатывать опыт и снаряжение, не затрагивая при этом свои сохранения в основном режиме.

В честь выхода редактора в игре до понедельника включён двойной опыт, а в магазине Steam стартовала распродажа — саму Warhammer: Vermintide 2 можно приобрести со скидкой 90%, а дополнения к ней также продаются по сниженным ценам.

Вместе с приятными новостями студия поделилась и планами по оптимизации поддержки игры. В начале декабря, одновременно с выходом патча, Fatshark отключит выделенные серверы для PvP-режима Versus из-за их крайне низкой посещаемости — запускать матчи по-прежнему можно будет через пользовательские игры и список лобби. Грядущее обновление также усилит непопулярные таланты, добавит новые иконки оружия и разместит в хабе «Фолиант триумфов» для быстрого перехода к активным событиям (следующим в декабре вернётся ежегодный ивент Gifts of the Wolf Father). Кроме того, из-за подготовки инструментария для моддеров разработчики временно поставили на паузу создание ранее анонсированного набора оружия и нового уровня, но пообещали вернуться к ним в будущем.