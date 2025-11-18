Релизный трейлер обновления "Возвращение в Рейк" для Warhammer Vermintide 2

Fatshark выпускает «Возвращение в Рейк» — бесплатную переработанную версию классической миссии «Река Рейк» из Vermintide, переработанную для Warhammer Vermintide 2 в честь десятилетнего юбилея оригинальной игры.

Героям предстоит заново пройти по своим следам, вернувшись на поиски одной из семейных реликвий Крубера. Но многое изменилось с тех пор, как они были здесь в последний раз, и теперь крысолюди — не единственная опасность, подстерегающая их во тьме.

«Возвращение в Рейк» выйдет 20 ноября в качестве бесплатного обновления для всех игроков Vermintide 2.

Что нового

Значительно расширенный уровень, выходящий за рамки простого порта.

Изменённый ландшафт, новые встречи и дополнительные побочные пути.

Больше секретов, испытаний и расширенные боевые сцены.

Добавлены враги Хаоса и корабли рейдеров, а также скавены.

Более длинный и оживлённый участок на лодке с полностью используемыми пушками.

Технические улучшения, которые также делают лифты более плавными на протяжении всей игры.

Команда переработала сложные старые системы, особенно механику лодок.

Fatshark подтверждает, что в будущих обновлениях планируется больше обновлённых карт.