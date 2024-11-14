Режим Versus для Warhammer: Vermintide 2 стал доступен для ПК и консолей

Разработчик инди-игр Fatshark из Стокгольма (Швеция) сообщил, что режим Versus стал доступен в Warhammer: Vermintide 2 для ПК и консолей.

Versus — это бесплатный игровой режим, предоставляющий совершенно новый способ игры в Warhammer: Vermintide 2. Участвуйте в захватывающих сражениях 4 на 4, чередуя Пятерку Героев Vermintide и крысолюдей Скавенов, все это происходит на фоне богатой вселенной Warhammer Fantasy.

Основные особенности Warhammer: Vermintide 2 — Versus:

Интенсивные асимметричные многопользовательские действия: команды до четырех человек сражаются и по очереди играют как за Пятерку Героев Убершрейка, так и за Приверженцев Пакта, предлагая разнообразные стратегии и непредсказуемые матчи.

Разнообразие персонажей и специализация: выбирайте между пятью разными Героями, каждый из которых имеет три разветвленные карьеры для освоения. Впервые также играйте за Приверженцев Пакта Verminous, выбирая из пяти разных Приверженцев Пакта, каждый из которых обладает своими уникальными способностями.

Знакомые земли, новые битвы. Откройте для себя заново опустошенные войной земли карт Vermintide 2, теперь переосмысленные для PVP, позволяя вам ощутить знакомую историю вселенной Warhammer Fantasy совершенно новым, захватывающим способом игры.

Новые испытания и награды. Покажите свое мастерство с помощью совершенно новой системы прогресса, содержащей испытания и награды, разработанные специально для Versus. Похвастайтесь своими новыми наградами не только в Versus, но и во всем Vermintide 2.

Fatshark также объявила, что владельцы Vermintide 2 получат новый бесплатный DLC, Verminous Dreams, содержащий 3 уровня. Первый уровень выйдет на всех платформах 9 декабря, а два оставшихся уровня — в начале 2025 года.