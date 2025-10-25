Студия Fatshark пока не планирует Warhammer: Vermintide 3 - серия продолжит жить через развитие второй части

Студия Fatshark, известная своими кооперативными экшенами во вселенной Warhammer Fantasy, не собирается торопиться с выпуском Vermintide 3. Вместо этого разработчики планируют и дальше активно поддерживать и развивать Vermintide 2, которая за семь лет существования превратилась в куда более масштабную и глубокую игру, чем на момент релиза.

Директор по дизайну Darktide Виктор Магнусон вспоминает забавный случай времён первой Vermintide: «У нас был парень в Корее, который сломал игру — достиг уровня 999, и система просто перестала считать дальше. Нам пришлось выпускать патч, чтобы он мог продолжить играть». Этот анекдот ярко иллюстрирует, насколько преданна фанатская база — тысячи игроков продолжают проходить уровни снова и снова, повышая сложность и доводя мастерство до совершенства.

На десятилетие серии Fatshark представила дорожную карту поддержки как Darktide, так и Vermintide 2. При этом, как заявил директор по дизайну Йоаким Сеттерберг, речь о третьей части пока не идёт: «У Vermintide 2 ещё множество направлений для развития. Мы можем создавать новые кампании, исследовать неизведанные уголки мира Warhammer Fantasy, расширять уже существующие системы вроде Chaos Wastes и улучшать качество жизни игроков. Эта игра будет жить ещё долго».

Креативный директор студии Андерс де Геер напомнил, что первая Vermintide изначально вдохновлялась не настольной игрой Warhammer, а именно ролевой системой Warhammer Fantasy Role-Play. Именно оттуда команда черпала детали и атмосферу, которая заставила игроков полюбить мрачный и хаотичный мир Империи.

Отдельное внимание разработчики уделили выбору врагов — крысолюдей-скавенов, которые стали визитной карточкой Vermintide. По словам генерального директора Мартина Вальюнда, это решение было осознанным: «Орки встречаются почти в каждой игре, а вот со скавенами — нет. Мы хотели показать их мир, их безумие, и это сразу сделало игру уникальной».

Несмотря на то, что фанаты мечтают о Vermintide 3, команда Fatshark считает, что потенциал второй части далеко не исчерпан. В планах — новые кампании, системы, враги и механики, вдохновлённые успехами Darktide. Сеттерберг даже шутит, что больше всего ему хочется вернуть из Darktide технологию спринта: «Каждый раз, когда я тестирую Vermintide 2, забываю, что клавиша Shift ничего не делает. Это безумие!»

Так что, пока Vermintide 3 остаётся в тумане, фанатов ждёт долгий путь вместе с любимой второй частью — всё более масштабной, отточенной и живой, чем когда-либо прежде.