В Steam бесплатно раздают Warhammer: Vermintide 2

В магазине Steam стартовала щедрая раздача кооперативного экшена Warhammer: Vermintide 2, и каждый желающий может забрать игру бесплатно. Чтобы активировать подарок, достаточно нажать кнопку «Добавить на аккаунт» на странице проекта — после этого игра навсегда останется в вашей библиотеке.

Warhammer: Vermintide 2 уже много лет удерживает внимание поклонников: 84% из более чем 87 тысяч положительных рецензий. Игра переносит пользователей в мрачный мир Warhammer Fantasy Battles, где команде из четырёх героев предстоит отбиваться от волн врагов в условиях надвигающегося апокалипсиса.

Каждый персонаж обладает собственными особенностями и уникальными путями развития, а боевая система делает упор на яростные, динамичные схватки от первого лица, заставляя игроков координировать действия и продумывать стратегию в реальном времени.

Раздача завершится 23 ноября в 11:00 по московскому времени.