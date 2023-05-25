Warhammer Vermintide 2 получит бесплатный DLC Karak Azgaraz в июне 2023 года ©

Fatshark объявила, что следуюий DLC для Warhammer Vermintide 2, Karak Azgaraz, будет доступен 13 июня 2023 года для ПК — совершенно бесплатно. Однако игрокам на консолях придется проявить немного больше терпения, так как дополнительный контент появится «в ближайшем будущем» на этих устройствах.

DLC Karak Azgaraz содержит три карты, на которых можно играть, отправляя Пятерку Убершрейка на помощь военному отряду гномов, которому угрожает захват Скавенами. Уровни вдохновлены одноименными локациями из оригинальной игры.

Игроки Vermintide 2 также могут принять участие во внутриигровом событии с 25 мая по 4 июня 2023 года, посвященном показу Warhammer Skulls, во время которого было объявлено об этой новости. Событие «Черепа для трона черепа» включает в себя крепость в стиле черепа и позволяет игрокам собирать черепа с различными эффектами, меняющими игру, на каждой карте. Счетчик убийств сообщества позволяет игрокам разблокировать пять вариантов оружия красного цвета, и они могут получить новую рамку для портрета, схватив 100 черепов демонов в течение всего события.