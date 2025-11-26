Warhammer: Vermintide 2 за 7 лет привлекла 25 миллионов игроков

Недавно компания Fatshark временно сделала свою безжалостную мрачную фэнтезийную hack ‘n slash-игру Vermintide 2 бесплатной. Этот шаг привел к ошеломляющим 5,9 миллионам загрузок за четыре дня. Таким образом, с момента выхода Vermintide 2 в 2018 году более 25 миллионов воинов сражались со скавенами и ордами гнилокровов в битве за Конец времён.

Говоря о феноменальной продолжающейся поддержке игры, общее количество игроков за всё время существования которой превысило 25 миллионов, директор по дизайну Йоаким Сеттерберг выразил благодарность сообществу:

Прошло почти десять лет, а игроки всё ещё продолжают играть в Vermintide 2, это потрясающе. В Fatshark мы всегда стремились создавать игры, в которые людям нравится играть, и эти выходные доказали, что страсть не угасает.

Если вы пропустили, Vermintide 2 также недавно получила новое обновление контента «Возвращение в Рейк!» — любимую фанатами миссию из Vermintide 1, возрождённую и переосмысленную. Игроки снова могут подняться на борт «Бегущей зари» и погрузиться в расширенный игровой процесс, ориентированный на корабли, который превращает каждую схватку в кинематографичный, ностальгический, но в то же время освежающий кооперативный опыт.