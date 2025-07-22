PvP-игра Warlander закрывает серверы 20 января 2026 года, но возвращение уже готовится - Reforge на подходе

Фэнтезийная PvP-игра Warlander от студии Toylogic официально закрывает серверы — это случится 20 января 2026 года. После этой даты игра станет недоступна для скачивания. Проект, рассчитанный на массовые сражения до 100 игроков с захватом крепостей, не смог удержать внимание аудитории на длительный срок.

Уже сейчас игроки не могут покупать валюту Goldings, а все имеющиеся средства можно потратить до дня закрытия. Поддержка пользователей прекращена, но режимы вроде «2-Army Great War» и «Weekend Campaign» будут доступны до последнего дня работы серверов.

Однако это ещё не конец для франшизы. Toylogic анонсировала Warlander Reforge — переосмысление оригинала с обновлённой графикой, улучшенной боевой системой и новыми возможностями. Открытая бета Reforge стартует в августе, а после выхода игроки смогут перенести часть контента: кирки, золотые монеты и косметику. А вот прогресс, влияющий на характеристики, сбросят.

Следите за новостями — Reforge может стать вторым шансом для некогда амбициозной игры.